Vettel'e "daha az" para teklif eden Ferrari, alternatiflerini hazırladı!

Formula 1'de şu anda her şey durma noktasında. Operasyonel faaliyetler sadece telefonla veya video konferans yoluyla yapılıyor. Gündemdeki konulardan birisi de sürücülerin geleceği.

Genel olarak Monako Grand Prix'si civarında ilk müzakereler yapılıyor ve sonuçlandırılıyor.

Hem Sebastian Vettel hem de Lewis Hamlton'ın mevcut takımlarında kalıp kalmayacağı belirsiz ancak son birkaç aydır ciddi görüşmeler yapılıyor.

Motorsport.com'un kaynakları, hem Hamilton hem de Vettel'in, Nisan ayı sonuna kadar kararlarını takıma iletmek zorunda kalacaklarını öğrendi.

Yani halihazırda yapılan görüşmelerde kararlaştırılan koşulları kabul edip etmeyeceklerini bildirecekler.

Ferrari, şimdiye kadar net bir tavır sergiledi. Mattia Binotto, takımın ilk tercihinin Vettel olduğunu söyledi ve niyetini zaten masanın üzerine koyduğu bir teklifle doğruladı.

Vettel'in teklifi kabul etmesi halinde maaşında büyük bir indirim yapması gerekecek ve görüşmeler başlangıçta tek yıllık bir kontrat üzerinde başladı.

Vettel eğer olumsuz yanıt verirse Ferrari'nin alternatifleri de hazır. Maranello'yu oldukça seven Daniel Ricciardo seçeneklerden birisi gibi görünüyor. Avustralyalı pilotun kontratı sezon sonunda doluyor.

Diğer seçenek ise masasının üzerinde McLaren'la yeni sözleşme teklifi bulunan Carlos Sainz olacak.

Hem Renault'nun Ricciardo ile yeni sözleşme imzalamak istemesi, hem de McLaren'ın Sainz'a yeni kontrat teklif etmesi, Ferrari'nin acele etmesinin temel nedeni.

Ferrari'nin acele etmeden hareket edebileceği tek seçenek, şu anda Alfa Romeo'da yarışan Antonio Giovinazzi olacak.

Mercedes tarafında da durum aynı olacak. Takımın elinde, George Russell var ancak eğer diğer alternatiflere bakacaklarsa ellerini sıkı tutmaları gerekiyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, sürücü pazarı Nisan ayında epey hareketli geçecek. Sözleşmelerin bir veya iki yıllık olması, mevcut durum göz önüne alındığında oldukça mümkün.