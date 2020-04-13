Vettel'e "daha az" para teklif eden Ferrari, alternatiflerini hazırladı!
Nisan ayı sonuna kadar hem Ferrari hem de Mercedes, yeni sözleşme konusunda sürücülerinden cevap isteyecek. Sebastian Vettel, yeni anlaşmayı kabul ederse ücretinde indirime gitmesi gerekecek. Eğer anlaşma sağlanamazsa Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz'la görüşülecek.
Formula 1'de şu anda her şey durma noktasında. Operasyonel faaliyetler sadece telefonla veya video konferans yoluyla yapılıyor. Gündemdeki konulardan birisi de sürücülerin geleceği.
Genel olarak Monako Grand Prix'si civarında ilk müzakereler yapılıyor ve sonuçlandırılıyor.
Hem Sebastian Vettel hem de Lewis Hamlton'ın mevcut takımlarında kalıp kalmayacağı belirsiz ancak son birkaç aydır ciddi görüşmeler yapılıyor.
Motorsport.com'un kaynakları, hem Hamilton hem de Vettel'in, Nisan ayı sonuna kadar kararlarını takıma iletmek zorunda kalacaklarını öğrendi.
Yani halihazırda yapılan görüşmelerde kararlaştırılan koşulları kabul edip etmeyeceklerini bildirecekler.
Ferrari, şimdiye kadar net bir tavır sergiledi. Mattia Binotto, takımın ilk tercihinin Vettel olduğunu söyledi ve niyetini zaten masanın üzerine koyduğu bir teklifle doğruladı.
Vettel'in teklifi kabul etmesi halinde maaşında büyük bir indirim yapması gerekecek ve görüşmeler başlangıçta tek yıllık bir kontrat üzerinde başladı.
Vettel eğer olumsuz yanıt verirse Ferrari'nin alternatifleri de hazır. Maranello'yu oldukça seven Daniel Ricciardo seçeneklerden birisi gibi görünüyor. Avustralyalı pilotun kontratı sezon sonunda doluyor.
Diğer seçenek ise masasının üzerinde McLaren'la yeni sözleşme teklifi bulunan Carlos Sainz olacak.
Hem Renault'nun Ricciardo ile yeni sözleşme imzalamak istemesi, hem de McLaren'ın Sainz'a yeni kontrat teklif etmesi, Ferrari'nin acele etmesinin temel nedeni.
Ferrari'nin acele etmeden hareket edebileceği tek seçenek, şu anda Alfa Romeo'da yarışan Antonio Giovinazzi olacak.
Mercedes tarafında da durum aynı olacak. Takımın elinde, George Russell var ancak eğer diğer alternatiflere bakacaklarsa ellerini sıkı tutmaları gerekiyor.
Tüm bunlar göz önüne alındığında, sürücü pazarı Nisan ayında epey hareketli geçecek. Sözleşmelerin bir veya iki yıllık olması, mevcut durum göz önüne alındığında oldukça mümkün.
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, e Daniel Ricciardo, Renault F1 in conferenza stampa
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, fermo ai box
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, in conferenza stampa
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fan di Lewis Hamilton
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Pit board per Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 nel garage
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 in conferenza stampa
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Lewis Hamilton Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al , Mercedes Şimdi al
|Editör
|Roberto Chinchero
Vettel'e "daha az" para teklif eden Ferrari, alternatiflerini hazırladı!
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