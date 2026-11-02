Formula 1 Meksika GP

Vettel’den Antonelli’ye tebrik mesajı: "F1 tarihinde çok az kişi bu seviyeye ulaşabildi"

Sebastian Vettel, sosyal medya hesaı üzerinden F1 tarihinin en genç şampiyonu unvanını elde eden Kimi Antonelli’yi tebrik ettiği bir video yayınladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 08:40

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

2010’da kazandığı ilk şampiyonlukla “en genç F1 dünya şampiyonu" unvanını elde eden Sebastian Vettel, Meksika GP’de bu rekoru kıran Andrea Kimi Antonelli’yi kutladı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda genç pilotun sürüş tarzını ve zihinsel gücünü öven Vettel, kendi ilk şampiyonluğundan örnekler göstererek Antonelli’ye kariyerinin bu yeni dönemine dair önemli tavsiyeler verdi. Büyük başarıların insanı değiştirmemesi gerektiğine vurgu yapan Vettel, İtalyanca “Ciao” diyerek sözlerini tamamladı.

Kimi Antonelli’nin tarihi başarısını tebrik eden Vettel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda şunları söyledi: "Kimi, seni tüm kalbimle tebrik ederim. Dünya şampiyonu oldun, bu gerçekten inanılmaz bir duygu.”

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

“F1 tarihinde çok az kişi bu seviyeye ulaşabildi ve şimdiye kadar kimse bunu senin kadar genç yaşta başaramadı. Meraklısın, dinliyorsun, çok hızlı öğreniyorsun ve pistte tamamen korkusuzsun.”

“Sezon boyunca sürüşün son derece temiz ve kontrollüydü, ama gerektiği anda da sınırları zorlamayı bildin. Sadece kendi kontrol edebileceğin şeylere odaklanmayı başardın. İnanılmaz bir azmin var ve seni izlemek hepimize büyük bir keyif veriyor.”

“2010’da ilk şampiyonluğumu kazandığımda, her şey damalı bayrağı geçtiğim o anda gerçekleşmiş gibi gelmişti. Duygularım çok yoğundu. Araçtan indiğimde etrafımdaki dünya baş döndürücü bir hızla akıyordu.”

“O anları hemen idrak etmek imkansızdı ve günlerce gözüme uyku girmedi, bu yüzden sen de hazırlıklı ol. Ancak o duygu tam olarak oturduğunda, dünya şampiyonluk kupasını elimde tutup üzerindeki diğer şampiyonların isimlerini okuduğum anı hiç unutmuyorum. Büyük bir gurur ve tatmin hissetmiştim.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Sonunda şunu anladım: İşin en güzel kısmı şampiyonluğu getiren o çizgiyi geçmek değildi. En güzel kısım, bizi o noktaya taşıyan bütün yarışların toplamıydı. Önemli olan hiçbir zaman tek bir yarış değildir; yaptığımız tüm yarışlar bizi şekillendirir.”

“Önümüzdeki haftalarda yaşayacağın tüm bu yoğunluğa rağmen, yakında içinde yeniden yarışma isteği duyacağına eminim. Çünkü madalyonun diğer yüzünde, kazanılacak daha çok yarış var.”

“Son olarak sana ufak bir tavsiye vermek isterim. Kazandığın büyük başarılar insanların sana bakış açısını değiştirebilir, ancak sen insanlara olan bakışını asla değiştirme.”

“Şimdi git ve bu anın tadını çıkar. Sıkıca kucaklıyorum, Sebastian."

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- Motorsport.com Ekibi

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