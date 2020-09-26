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Formula 1 / Son dakika

Vettel:"Biraz risk almaya çalıştım"

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Vettel:"Biraz risk almaya çalıştım"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından verdiği demeçte, biraz risk almaya çalıştığını kabul etti.

Sıralama turlarının ilk bölümünde 15. en hızlı zamanı yapan Sebastian Vettel, son anda ikinci bölüme kalmıştı.

Alman pilot, ikinci bölümdeki ikinci denemesi için yumuşak lastiklerle piste çıktı ve bitime yaklaşık 2.5 dakika kala kaza yaptı.

Tekrarlarda Vettel'in aracın arka tarafını kaybederek spin attığı ve bariyerlere çarptığı görülüyordu.

Seansın ardından konuşan Vettel, aracın pek çok yerde kaydığını ve sonunda kontrol edemediğini belirtti.

Vettel, “İyiyim. İkinci virajda neredeyse aracın kontrolünü kaybediyordum ve dördüncü virajda virajda yine kayma oldu. Bu kez kazayı önleyemedim."

"Hafta sonu ilerledikçe, aracın davranışı yavaş yavaş gelişti, ancak ilk sektörde durum hâlâ zordu."

"Bu yüzden  biraz daha fazla risk almaya çalıştım, ikinci virajda bir hata yaptım ve dördüncü virajda da kaza yaptım."

"Açıkçası mutlu değilim. Sabahki antrenman turlarına kıyasla SF1000'i sürmek daha zordu. Bundan ötürü üzgünüm." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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