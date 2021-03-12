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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Zorlu ilk günün ardından daha fazlası gelecek"

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Sebastian Vettel, Aston Martin’in F1 aracıyla geçirdiği ilk test sabahından keyif aldığını söylüyor ancak yeni aracına adapte olmasını zorlaştıran, Bahreyn’deki zor koşulların ardından ‘’daha fazlasının geleceğine’’ dair söz veriyor.

Vettel: "Zorlu ilk günün ardından daha fazlası gelecek"

Vettel, Aston Martin’le ilk çıkışını Cuma sabahı yaptı. Mercedes güç üniteli AMR21’le, Bahreyn Pisti’nde 51 tur tamamlayan Alman pilot, aracı öğleden sonra Lance Stroll’e devretti.

Vettel’in en hızlı turunu 1:33.742’lik bir süreyle tamamladı ve Verstappen’in en hızlı turunun turunun üç saniye gerisinde kalarak günü 13. sırada tamamladı.

Vettel konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Çok üretken bir gündü, ilk sabahımızdı. Lastiklerimiz doğruydu. Aracı ve koltuğa önceden bakmıştık ve bu günlerden en fazla şekilde çıkarım yapmak istiyoruz.’’

‘’Bu bence biraz pist koşullarına da bağlı. Araçların hepsi mücadele ediyordu. Kimsenin kış arasından çıktıktan sonra tatilde hissettiğini düşünmüyorum. Araca geri dönmek çok keyifliydi, ve takımla çalışmak da öyle.’’

Stroll öğleden sonraki tur zamanıyla, dördüncülüğe çıkabildi. Vettel ise ‘’tur zamanlarına çok takılmadığını’’ ve AMR21’le ilgili öğrenmesi gereken çok şey söyledi.

‘’Söylediğim gibi öğrenmem ve yetişmem gereken çok şey var ancak şimdilik tur zamanlarına çok fazla takılmıyorum. Bu daha çok aracı anlamakla ve hissetmekle alakalıydı, birçok veri toplamaya çalıştık. Belki de bu aşamada sıkıcıdır ancak söylediğim gibi araca geri dönmek ve etrafta tur atmak keyifliydi. Ben bundan keyif aldım ve daha fazlasını önümüzdeki günlerde yapacağız.’’

‘’Hâlâ çok fazla alışmam gereken yeni şey var, araç kesinlikle farklı, daha farklı çalışıyor. Güç ünitesi, kontrol tuşları ve prosedürleri de farklı.’’

‘’Bunlara alışmam gerekiyor. Kendimi sürüşüm üzerinde geliştirmeliyim, araca alışmalıyım. Ancak dürüst olmak gerekirse pist çok rüzgarlıydı ve yol tutuşu da düşüktü. Herkes aynı koşullarla karşı karşıyaydı ancak yine de araçla ilgili daha çok bilgiye sahip olmam ve araca alışmam açısından benim için çok iyiydi.’’

Vettel, geçen sezon kullandığı Ferrari güç ünitesinden sonra, yeni aracındakiyle ilgili de yorum yaptı.

‘’Performans açısından bakarsak herkes Mercedes motorunun ne kadar güçlü olduğunu biliyor ve bir bahanemiz olduğunu düşünmüyorum, bu yüzden bunu sabırsızlıkla bekliyorum.’’

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Editör Filip Cleeren

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