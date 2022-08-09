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Formula 1 Haberler

Vettel, zamanında Red Bull yerine Honda ile anlaşmaya çok yakınmış

Sebastian Vettel, Formula 1'deki büyük başarılarını ve dört şampiyonluğunu Red Bull ile kazanmış olabilir ancak son bilgiler, Vettel'in Red Bull'a katılmadan önce Honda F1 takımına katılmaya çok yakın olduğu yönünde.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Abdullah Çelik
Vettel, zamanında Red Bull yerine Honda ile anlaşmaya çok yakınmış
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Alpine F1 Takım Patronu Otmar Szafnauer, zamanında Honda F1 Strateji ve İş Planlama Bölümü Başkanı olarak çalışmıştı. Szafnauer, Vettel'in küçüklük döneminde iki haftalık bir anlaşmasız dönemi olduğunu ve o dönemde kendisiyle anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

Vettel'le iyi ilişkiye sahip olan Szafnauer, şampiyon pilotun Aston Martin'le anlaşmasında kilit rol oynamıştı.

Macaristan'da Vettel ile en iyi anısı sorulduğunda Szafnauer, Honda zamanında Red Bull ve BMW bağlantılı genç pilotla anlaşmayı umduğunu ancak takımın Sportif Direktörü Gil de Ferran'ın bu gelişmeyi engellediğini söyledi.

Szafnauer, "Seb bana geldi ve 'İki haftalık bir boş dönemim var' dedi. O dönemde gençti. Sanırım 19 yaşında ya da o dönemlerindeydi."

"Bana 'Red Bull ve BMW ile anlaşmamın olmadığı iki haftalık bir aralık olacak. Benimle anlaşmakla ilgileniyor musun?' diye sordu."

"O dönemde onun nasıl olacağı bilinmiyordu. Ancak onun için 'Bu çocuk iyi' diyordum. İki haftalık bir fırsatımız vardı."

"Gil'e gittim ve 'Seb Vettel ile anlaşmak için iki haftalık bir aramız var.' dedim. O, 'Endişelenme, Gözüm üstünde' dedi. Bunun üstüne 'Gözüm üstünde derken, ne demek istiyorsun. İki haftamız var!' dedim."

"Sonunda onunla anlaşma imzalamadık." dedi.

Jenson Button, Honda RA107

Jenson Button, Honda RA107

Photo by: Motorsport Images

Honda'dan beklediği teklif gelmeyen Vettel, 2007'de BMW Sauber ile Birleşik Devletler GP'de Robert Kubica'nın yerine yarışarak F1'de ilk yarışına çıkarken ardından Red Bull'un ikinci takımıyla Formula 1'e tam zamanlı giriş yaptı.

2008'de ilk tam sezonunu geçiren Vettel, İtalya GP'de Toro Rosso ile ilk pole pozisyonunu ve yarış galibiyetini kazanarak F1'de en genç kazanan pilot oldu ve 2010'da Red Bull ile ilk şampiyonluğunu kazandı.

Szafnauer ise 2008 ortasında Honda ile yollarını ayırdı ve o senenin sonunda Honda da F1'den çekildi. Honda'dan kalanlarla Ross Brawn, Brawn GP'yi kurdu ve o takım ve Jenson Button 2009 şampiyonu oldular.

Szafnauer ve Vettel, 2020'de takım Racing Point'ken anlaşmak için bazı görüşmeler yaptılar. Bunlardan birisi, Britanya GP'ye giderken yol üstünde bulunan bir petrol istasyonunda araç içerisinde gerçekleşmiş.

Szafnauer ayrıca, Vettel'in İngiltere'ye kendisiyle kalmak için geldiğinde ev yapımı ekmek getirdiğini ve bunun Alman pilotun karakterini gösterdiğini söyledi.

Szafnauer, "COVID döneminde, otele gitmeyerek daha rahat hissediyordu. İngiltere'ye her geldiğinde bizim evimizde kalmayı tercih ediyordu çünkü otelde covid olabileceğini düşünüyordu. Biz hepimiz her gün test veriyorduk, bu yüzden herkes, covid olmadığını biliyordu."

"Bize her geldiğinde, yanında getirdiği küçük çantada İsviçre'de yaptığı ev yapımı ekmeği getirirdi. İlk kez bunu yaptığında, çocuklarımın ona bakakaldıklarını hatırlıyorum. Ancak onlar kesinlikle Seb'in ev yapımı ekmeğini sevdiler."

"Her geldiğinde, ev yapımı ekmekten getirmek zorundaydı. Muhteşem! Demek istediğim, bunu başka kim yapar?" dedi.

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