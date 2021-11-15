Vettel: “Yeterince hızlı değildik”

Aston Martin sürücüsü Vettel, Interlagos'taki yarışın ilk bölümünde iyi görünse de, güvenlik aracının zamanlamasıyla beraber pozisyon kaybetti ve yarışı 11 sırada tamamladı.

Lance Stroll'ün de aldığı temaslar sonucu aracının hasar görüp yarıştan çekilmesiyle, Aston Martin bu hafta sonunu puan alamadan kapattı.

Yarış sonrası Vettel, “Yarış boyunca yeteri kadar hızımız yoktu. Elimizden geleni yaptık.”

“Güvenlik aracı, bugün bize yardımcı olmadı. Esteban’ın (Ocon) bedava pozisyon kazanmasına sebep oldu ve Fernando gibi sürücülerle, girmemem gereken mücadelelere girdim.”

“Sonrasında ise elimizden geleni yaptık, ancak yeteri kadar hızlı değildik.”

“Güvenlik aracı olmasaydı belki farklı bir yarış olurdu, ancak bir veya iki puan için savaşırdık. Belki de Alpine’leri biraz daha baskı altına alırdık.” ifadelerini kullandı.

Gelecek haftaki Katar yarışı için ise Alman sürücü, “Orada daha önce sürüş yapmadım. Bu yüzden, çoğu sürücü gibi benim için de tamamen yeni bir pist olacak. Nasıl olacağını göreceğiz.” dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, leaves his pit box after a stop Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images