Vettel: "Yeni sözleşmeye odaklanmıyorum"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in sözleşmesi 2020 sonunda sona erecek ve takımda kalıp kalmayacağı tamamen belirsiz.

Ferrari, Alman pilotla görüştüklerini ve 2021 için önceliklerinin dört kez dünya şampiyonu pilot olduğunu açıklamıştı.

Ancak Vettel'in adı McLaren'la da anılıyor.

Melbourne'de kontratıyla ilgili konuşan Vettel, yeni sözleşmeye odaklanmadığını söyledi.

32 yaşındaki Alman pilot Auto Bild'e verdiği demeçte, "Şimdilik odak noktam gelecek yıl değil, bu yıl."

“Yarışmayı hâlâ çok seviyorum. Ancak bir yarışçı olarak sadece sürmek istemezsiniz, aynı zamanda kazanmak istersiniz ve şu anda bunu yeterince yapmıyoruz. Başarıya olan açlığımı henüz karşılayamadım."

"Ama şu anki düşüncem yeni bir sözleşme değil, aracı daha hızlı hale getirecek çözümler bulmak." dedi.

Son çıkan söylentilere göre eski Porsche patronu ve McLaren takım patronu Andreas Seidl, Vettel'i McLaren'da görmek istiyor olabilir.

F1-insider.com muhabiri Ralf Bach'a konuşan bir kaynak, “Seidl, Vettel'i BMW'de birlikte geçirdikleri andan zamandan beri çok iyi tanıyor. Sebastian boştaysa, kesinlikle onu düşünecektir. Ayrıca McLaren-Mercedes için büyük bir PR olurdu." dedi.

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