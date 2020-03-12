Vettel: "Yeni sözleşmeye odaklanmıyorum"
Sebastian Vettel, şu noktada gelecek yıl ne yapacağına odaklanmadığını ve odak noktasının 2020'de başarılı olmak olduğunu söyledi.
Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in sözleşmesi 2020 sonunda sona erecek ve takımda kalıp kalmayacağı tamamen belirsiz.
Ferrari, Alman pilotla görüştüklerini ve 2021 için önceliklerinin dört kez dünya şampiyonu pilot olduğunu açıklamıştı.
Ancak Vettel'in adı McLaren'la da anılıyor.
Melbourne'de kontratıyla ilgili konuşan Vettel, yeni sözleşmeye odaklanmadığını söyledi.
32 yaşındaki Alman pilot Auto Bild'e verdiği demeçte, "Şimdilik odak noktam gelecek yıl değil, bu yıl."
“Yarışmayı hâlâ çok seviyorum. Ancak bir yarışçı olarak sadece sürmek istemezsiniz, aynı zamanda kazanmak istersiniz ve şu anda bunu yeterince yapmıyoruz. Başarıya olan açlığımı henüz karşılayamadım."
"Ama şu anki düşüncem yeni bir sözleşme değil, aracı daha hızlı hale getirecek çözümler bulmak." dedi.
Son çıkan söylentilere göre eski Porsche patronu ve McLaren takım patronu Andreas Seidl, Vettel'i McLaren'da görmek istiyor olabilir.
F1-insider.com muhabiri Ralf Bach'a konuşan bir kaynak, “Seidl, Vettel'i BMW'de birlikte geçirdikleri andan zamandan beri çok iyi tanıyor. Sebastian boştaysa, kesinlikle onu düşünecektir. Ayrıca McLaren-Mercedes için büyük bir PR olurdu." dedi.
Alakalı video
Önceki haber
2020 Avustralya GP, Coronavirüs nedeniyle iptal edilecek!
Sonraki haber
F1 takvimindeki yarışlar ve Coronavirüs bulaşan insan sayıları
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Vettel: "Yeni sözleşmeye odaklanmıyorum"
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|Immagini
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
09:00
00:00
|
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
19 Mar - 22 MarBiletler
|
2 Nis - 5 NisBiletler
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
21 May - 24 MayBiletler
|
4 Haz - 7 HazBiletler