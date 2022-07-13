Vettel: "Yeni motorlar karmaşık olmamalı"

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Formula 1, 2026 yılı itibariyle yeni güç ünitelerine geçmeyi planlıyor ve bu kapsamda sporun belirlediği bazı hedefler var.

Örneğin yeni motorların pahalı olmaması, taraftarlar için çekici olması ve karmaşık olmaması bu hedeflerden bazıları.

Formula 1'in pek çok döneminde yer alan Sebastian Vettel, FIA'nın yeni motor formülü üzerinde çalışırken geçmiş deneyimleri dikkate almasının ve modern güç üniteleri çok karmaşık olduğu için daha basit bir formüle geçiş yapmasının önemli olduğuna inanıyor.

Vettel şöyle dedi: "Sahip olduğumuz motorlar inanılmaz. Gerçekten çok güçlüler, inanılmaz derece verimliler. Belki de en verimli motor bunlar ancak gelecekte bir gün, bu motorları taşıyan bir yol aracı kullanabilir misiniz? İmkanı yok."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, in the pits Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Silverstone hafta sonunda Williams aracına koyulan yakıt bile bana litre başına 5,95 euroya mâl oldu. Bu da benzin istasyonlarındaki normal benzinden çok daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca mevcut araçlarda kullanılan motorların 1992 Williams'tan çok daha farkla olduğunu unutmamalıyız."

"Günümüz Formula 1'inde kullanılan yakıt, bundan dört ya da beş kat daha pahalı. Fiyatının yüksek olmasının nedeni, motorun daha fazla güç elde etmek ve performans avantajı kazanmak için yakıtla birlikte geliştiriliyor olması."

"Rekabet olmalı ancak doğru yöne doğru gitmeli. Durumun kontrolden çıkmasını kesinlikle istemeyiz. Bu açıdan yeni güç ünitelerinin çok karmaşık ve yol araçları için kullanılamaz seviyede olmaması gerekiyor. F1 yönetimi böyle bir durumu önlemek için her şeyi yapmalı."

"Gelecekte bizi neyin beklediğini henüz bilmiyorum çünkü 2026'da hangi motorların olması gerektiği konusunda şu ana kadar fikir birliğine varılamadı. Görüşmede yer alan pek çok taraf olduğunda, bir anlaşma imzalamak her zaman için zordur." dedi.