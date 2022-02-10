Vettel: "Yeni lastikler büyük bir bilinmeyen"

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2022'de kurallar büyük oranda değişiyor ve araçların sürüş karakteristiği, önceki yıllardan farklı olacak.

Aston Martin, bugün 2022 aracını tanıtan üçüncü takım oldu fakat yeni aracı gerçek anlamda gösteren ilk takımdı.

Lansmanda konuşan Vettel şöyle dedi: "Bu araçlar biraz farklı hissettiriyorlar."

"Yeni lastiklerle geçen yıl iki ayrı test yaptık ve biraz fikir edindik. Fakat bence yeni lastiklerin, bu yeni araçlarla nasıl etkileşime gireceklerini görmek gerekiyor."

"Yeni araçlarla ilgili genel beklenti, düzlüklerde daha hızlı olmaları yönünde. Hızlı virajlarda çok daha fazla yere basma gücü olacak, yavaş virajlarda ise yere basma gücü azalacak."

"Bunun lastikleri nasıl etkileyeceğini, araçların pistte nasıl hissettireceğini ve araçların sürüşünün nasıl olacağını henüz bilmiyorum. Şu anda sadece tahminde bulunabiliriz. Geçen yılki testte lastiklerin değiştiğini, sınırın o kadar geniş olmadığını gördük."

"Yani yol tutuşu kaybettiğinizde daha hızlı kayıyorsunuz veya bir bakıma aracı daha hızlı kaybediyorsunuz."

"Geçmişte ne zaman öndeki araca yaklaşsak o kadar kaymaya başlardık ve lastikler o kadar ısınırdı. Yeni lastikler bu açıdan daha iyi ve buna karşı daha dirençli."

"Bakalım, göreceğiz. İlk testin ne kadar büyük bir kıyas noktası olacağını bilmiyorum çünkü oradaki şartlar, daha sıcak olan Bahreyn'e kıyasla tamamen farklı olacak."

Sebastian Vettel, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Vettel, 2022 aracına adapte olmanın önemli olduğunu da ekledi.

"Simülatörde gerçek bir his yakalamak çok zor. Hâlâ gerçekten çok uzaktalar ve bazı şeylerin yerini asla alamayacağını düşünüyorum. Özellikle lastikler çok farklı bir şey, onların nasıl hissettirdiği, nasıl tepki verdiği çok önemli. Bu, nasıl sürdüğümüz ve viraja nasıl girdiğimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip ve simülatörde lastikleri tam olarak ayarlamak, lastik modeli anlamında uyumlu şekilde programlamak çok zor."

"Şu anda her şey biraz belirsiz. Tüm bunların bana uyup uymayacağını bilmiyorum. Bence her zaman uyum sağlamanız gerekiyor. Bazı şeyler size, diğerlerine kıyasla daha uygun olabilir ancak günün sonunda önemli olan yeni araca yeni lastiklere veya yeni düzenlemelere adapte olmak. Örneğin yağmur yağmaya başladığında hemen tam gaz gidemezsiniz."

İki aracın görünüşünü kıyaslaması istendiğinde ise Vettel, "Farklı göründüğü kesin. Fakat bence aracımız iyi görünüyor fakat günün sonunda... Bilirsiniz, iyi görünüp görünmediği ne kadar hızlı olduğuna bağlı. İyi demek, aracın ne kadar hızlı gittiğine bağlıdır, nasıl göründüğüne değil. Fakat evet, çok iyi görünüyor ama en güzel araç en hızlı olanıdır." dedi.

Vettel, AMR22 ile ilk sürüşlerini yarın yapacaklarını doğruladı.

"Yarın shakedown yapmamız gerekiyor. sonrasında Barselona'ya gitmeden önce biraz hazırlık yapacağız. Ardından bir hafta simülatör çalışması var ve sonrasında Bahreyn'e gideceğiz. Orada üç günlük bir testimiz var."

"O civarda bir başka çekim günü daha yapacağız."

Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images