Vettel: "Yeni güncellemeler istediğimiz zamanı getirmeyecek"

Ferrari, beklentilerin altında kalan SF1000'i geliştirebilmek için yoğun çaba harcıyor. Fakat takım, güncellemeler hazırlamadan önce aracın hangi alanlarda sorun yaşadığını bulmaya çalıştı.

Takım son yarışlar için bir dizi yeni güncelleme hazırladı ve bunlarla doğru yönü bulmayı hedefliyor.

Sportif Direktör Laurent Mekies, bu hafta sonu yeni güncellemelere sahip olacaklarını söyledi. Ancak bu güncellemelerin ne olacağını belirtmedi.

Konu hakkında Rusya GP öncesi konuşan Vettel, yeni bir ön ve arka kanata sahip olduklarını belirtti.

Ancak Vettel, beklentileri düşük tuttu.

Güncellemenin tam olarak ne olduğu ve ne kadar zaman getireceği sorusuna Vettel, "Yeni bir ön ve arka kanadımız var. Ne yazık ki arzu ettiğimiz kadar vakit getirmeyecek."

"Umarım biraz daha iyi hissederiz. Tur zaman açısından bakarsak, çok fazla zaman getirmesini beklemiyoruz. Ama belki sürüş biraz daha iyi olabilir ve eğer durum buysa, biraz daha fazla zaman kazanabiliriz."

"Şimdi kaç yarışımız kaldığını bilmiyorum. Beş mi? Altı mı? Yedi mi? Kalan yedi yarışta mucizeler bekleyebileceğimizi sanmıyorum. Şu anda buraya getirdiğimiz parçalar komple değil, eksik parçalar var. Bazıları sonraki yarışlara gelecek. Elbette biraz daha fazla performans getirecek. Ama çok fazla bir şey kazandırmayacak."

Charles Leclerc ise şunları ekledi: "Çok fazla zaman getirmesini beklemiyoruz. Bir sonraki yarıştan itibaren daha önemli bir güncellememiz olacak. Ama bu hafta sahip olduğumuz şey küçük bir şey. Büyük bir performans değişikliği beklemiyoruz."