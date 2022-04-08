Vettel, yeni Aston Martin F1 aracına henüz bir isim vermemiş

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Dört kez Dünya Şampiyonu olan Vettel, geleneksel olarak kullandığı F1 araçlarına isim takmasıyla tanınan birisi.

Red Bull döneminde bu geleneğe başlayan Vettel, Ferrari döneminde de alışkanlıklarını sürdürdü. 2021'de Aston Martin'e geçen Vettel, o aracına Dr. No filmindeki Bond kızı Honey Ryder karakterinin adını vermişti.

Covid nedeniyle ilk iki yarışı kaçıran Vettel için yeni sezon, bu hafta sonu Avustralya GP'yle başlıyor. Vettel, normalde yeni sezon başlamadan önce aracına isim taksa da şimdilik bunu yapmamış oldu.

İsim bulup bulmadığı sorulduğunda Vettel, "Hayır, biraz daha performans için bekleyeceğim ve bir isim düşüneceğim. Belki normalden biraz daha fazla zaman alabilir." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin, 2022 F1 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı ve ilk iki yarışta puan kazanamadı. Takım, şu ana kadar ilk 10'da yarış tamamlayamayan iki takımdan birisi konumunda.

Yeni sezonda ilk seansına Avustralya'da çıkan Vettel'in çalışmaları, motor sorunu nedeniyle erken bırakmak zorunda kaldı. Motor gücü kesilen Vettel, aracını 10. viraj çıkışında kenara çekerken o esnada aracın arkasından dumanlar yükseldi.

Vettel, sezonun ilk iki yarışını uzaktan seyretmenin tuhaf olduğunu kabul ederken takımla bağlantıda kalmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Vettel, "Hasta hissetmeme rağmen yarıştığım durumlar olmuştu ancak bu sefer yarışmam mümkün değildi. Kesinlikle doğru karardı ve izlemesi tuhaftı. Ancak diğer taraftan dışarıdan nasıl olduğunu görmek de ilginçti."

"Nico'nun gerçekten iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Açıkçası hiç hazırlığı olmadan araca binip öyle bir iş çıkardı. Toplantıların ve brifinglerin parçası oldum, sürekli olarak pilotları dinledim."

"Maksimumu çıkarmaya çalıştım ancak biraz tuhaftı." dedi.

Vettel, Avustralya'daki ilk antrenman seansını erken noktalasa da seansı 13. sırada tamamlamayı başardı.