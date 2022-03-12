Vettel: "Yeni araçların sürüşü o kadar da kötü değil, sadece zor"

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Bahreyn testleri bu akşam itibariyle son bulurken, istediğini alabilen takımlar da oldu, sorunlarla boğuşan takımlar da oldu, sessiz sakin iyi bir test programı geçiren takımlar da oldu.

Aston Martin, testin sessiz takımlarından biriydi. Hem Vettel, hem Stroll ufak sorunlardan etkilenmekle beraber genel olarak iyi bir test programı geçirdiler. Takım, 2022 kurallarıyla birlikte ön gruba yaklaşmayı ve galibiyet mücadelesi vermeyi bekliyor.

Takımla ikinci sezonuna hazırlanan Sebastian Vettel, Barcelona testlerinden bu yana araç ağırlıkları hakkında şikayetçi olan pilotlardan birisi. Yeni araçlar hakkında düşünceleri sorulan Vettel, bu şikayetlerin arkasında durmakla birlikte, tüm takımların benzer sorunlar yaşadığını düşünüyor.

"Yeni araçlar sürüş olarak o kadar da kötü değil, sadece biraz zor. Bence araçlar daha ağır oldukları için sürüşleri de daha farklı. Ağırlığı hissedebiliyorsunuz, araç da hantal hissettiriyor, sanırım bu hissi tüm pilotlar öyle da da böyle yaşıyorlar. Bunun dışında da üstünden gelmemiz gereken birçok şey vardı, neredeyse tüm takımlar gibi biz de düzlüklerde dalgalanma ile karşı karşıya kaldık, bunu aşmak için de pek çok şey denedik."

"Önümüzdeki hafta nerede olduğumuzu göreceğiz, muhtemelen pek çok takımın içinde bulunduğu bir grubun içindeyiz. Umarım ön grubun içinde oluruz, bu büyük bir fark yaratabilir."

"Bana sorulursa herkes aynı durumda. Parçalar açısından hepimiz sınırdayız. Önümüzdeki hafta, hazırlık yapabileceğimiz son hafta olacak. İlk kez iki araba ile sürüş yapacağız, bu elbette tek araba ile test yapmaktan çok daha farklı. Önümüzdeki hafta çok yoğun bir hafta olacak, belki de son birkaç hafta içindeki en yoğunu olacak. Ama yine de hepimiz aynı gemideyiz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, Ferrari'den ayrılıp Aston Martin'e katıldığından beri 2022 kurallarını sabırsızlıkla bekleyen isimlerden birisi. Dedikodulara göre, Vettel 2022'de rekabetçi olamamaları durumunda sezon bitiminde emekliye ayrılacak.

Vettel bunu düşünmediğini söylerken, emeklilik ihtimalini de tamamen reddetmedi.

Dört kez dünya şampiyonu, "Hayır, bunu düşünmüyorum. Demek istediğim, sanırım ne demek istediğimi söylemiştim ve hâlâ aynı şeyi söylüyorum. Ama evet, ne olacağını göreceğiz. Önümüzdeki hafta sonu yarışmaya başlıyoruz ve bildiğiniz üzere, arabaların kullanımı farklı. Ağırlar ve hantal hareket ediyorlar. Yine de eğer yukarı sıralar için yarışıyorsak, tekerlek tekerleğe mücadele ediyorsak ve bu eğlenceliyse kesinlikle etkisi olacak. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

Aston Martin'de bir diğer değişiklik de yönetim kademesinde gerçekleşti. 2021 sezonunun bitiminden bir süre sonra takım patronu Otmar Szafnauer takımdan ayrıldı ve yerine eski BMW motor sporları direktörü Mike Krack getirildi. Krack, Vettel'i yakından tanıyan bir isim, ikili Vettel'in BMW Sauber günlerinde birlikte çalışmışlardı.

Krack ile ilişkisi sorulduğunda Vettel, "Elbette bu ilk konuşmamız değil. Takıma katıldığından beri herkesi tanımaya ve bize yetişmeye çalışıyor. Fakat şimdiden takımın bir parçası haline geldi, açık görüşlü, herkese yaklaşan ve konuşması kolay birisi. Asla politik davranmıyor. O çok değerli birisi ve takıma büyük katkıları olacak." dedi.