Vettel: "Yeni araçlar çok ağır"

Formula 1'de araç ağırlıkları her geçen yıl artarken, geçmişte 600-620 kilogram olan araç ağırlığı şimdi 745 kilograma kadar çıktı.

Hemen hemen tüm pilotlar bu durumdan şikayetçi olsa da, araca yerleştirilen güvenlik sistemleri, yeni güç ünitesinin daha ağır olması gibi şeylerden ötürü eski seviyelere inilmesi pek de mümkün değil.

Sebastian Vettel tam da bundan ötürü yeni araçlar daha hızlı olsa bile eski araçlardaki hissi vermediğini söyledi.

"Bence mevcut araçlar yere basma gücü anlamında olağanüstü, bu araçların orta ve yüksek hızlı virajlarda bu kadar hızlı olduğunu ve bu kadar geliştiklerini görmek inanılmaz."

"Ama düşük hızlı bölümlerde artan ağırlığı hissediyorsunuz, bunu şikanlarda ve U virajlarda olduğu kadar, yön değişikliklerinde de fark ediyorsunuz."

"Bence çok ağırlar ve aerodinamik yere basma gücünü azaltabiliriz. Aracın daha hafif olması daha önemli. Bu değişiklik sonrasında, yine aynı tur zamanına sahip olabiliriz, hatta daha hızlı bile olabiliriz."

"Güç ünitesi ve beraberinde gelen tüm ekstra şeyler nedeniyle takip edilen yön maalesef bu. Açıkçası bazıları, güvenlik önlemlerinden kaynaklanıyor. Mesela Halo tek başına 10 kg ağırlığında. Belki biraz daha hafif yapılabilir ve yine de güçlü olabilir."

"Ama genel olarak, bir pilot olarak, geçmişte sürdüğüm 600-620 kg'lık araçların, şimdi sahip olduğumuz 750 kg ağırlıktaki araçla kıyasla daha iyi hisler verdiğini düşünüyorum."

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