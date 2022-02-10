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Vettel: "Yeni aracın ismini henüz koymadım"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, önceki yıllarda olduğu gibi yeni aracına bir isim koyacağını fakat henüz bunu düşünmediğini söyledi.

Vettel: "Yeni aracın ismini henüz koymadım"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, kariyerinin başlarından bu yana mücadele ettiği her Formula 1 aracına bir isim koyuyor.

Bunu, Red Bull, Ferrari ve son olarak Aston Martin'de devam ettirmişti. Alman pilot, geçen yılki aracına, James Bond filminden esinlenerek "Honey Ryder" adını vermişti.

Fakat bu yıl farklı bir isim verecek gibi görünüyor. Alman pilot, lansmandan sonra verdiği röportajda henüz herhangi bir karar vermediğini doğruladı ancak James Bond kızlarından birisini seçmeyeceğini ima etti.

Vettel, şöyle dedi: "Uyanmadan önce herhangi bir isim düşünmemiştim ama bugün o kadar çok soran oldu ki birkaç isim düşünmeye başladım bile."

"Henüz kararımı vermedim ve genellikle bunu kendi başıma yapmam. Bunu mekanikerlerimle beraber yaparım."

"Geçen yıl Honey Ryder'ı bulmuştuk çünkü ilk Bond kızı oydu ve bu da ilk Aston Martin aracıydı."

"Bilmiyorum, illaki Bond kızı olmak zorunda değil. Eminim bir şeyler bulacağız."

"İlk önce araçla ilgili bir fikir edinmeliyiz, her şey onun davranışlarına bağlı ve eminim ki eğlenceli ve karakterine uygun bir şey bulabiliriz."

"Her türlü öneriye açığız!"

Vettel bu yıl Formula 1'deki 16. sezonunu geçiriyor olacak.

Alman pilot, "Bu kadar zaman geçmiş gibi gelmiyor, hatırlattığınız için teşekkür ederim!"

"İlk defa yeni aracı görmek çok heyecanlı. Böyle zamanlarda aracın hazır olduğunu ve artık direksiyona geçme vaktinin geldiğini düşünüyorsunuz. Bu yıl sürüş yapmak benim için daha da ilginç olacak çünkü çok fazla yeni var. Bu açıdan öğrenmek istediğim çok şey var. Sabırsızlanıyorum."

"Bence bu, harika bir proje. Bunun için çok çaba sarf edildi. Gelişimini en başından beri takip ettim. Her şey kelimenin tam anlamıyla gözlerimin önünde şekillendi ve inşa edildi. Şimdi direksiyona geçmeyi ve yeni aracın nasıl davrandığını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Genel olarak iyi hazırlandım ve artık sezona hazırım. Testleri sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Andrew Green, Technical Driector, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin, Tom McCullough, Aston Martin peformance director, Jessica Hawkins and Nico Hulkenberg, Reserve Driver, Aston Martin

Andrew Green, Technical Driector, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin, Tom McCullough, Aston Martin peformance director, Jessica Hawkins and Nico Hulkenberg, Reserve Driver, Aston Martin

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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