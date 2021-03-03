Vettel, yeni AMR21'le perşembe günü piste çıkacak

Aston Martin, yeni zümrüt yeşili rengindeki AMR21 F1 aracını bugün Aston Martin fabrikasında tanıttı.

Pilot kadrosunun yanı sıra, ekip yönetiminin katıldığı lansman etkinliğinin ardından, yeni aracın ilk kez yarın piste çıkarılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre takım, çekim haklarından ilkini yarın kullanacak ve bu kapsamda Sebastian Vettel, yeni AMR21 ile Silverstone'da piste çıkacak.

Takım, gün boyunca sadece 100 kilometrelik bir sürüş yapabilecek. Yine de hem Vettel hem de takım arkadaşı Lance Stroll yeni aracın tadına ilk kez bakmış olacaklar.

Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Aston Martin Racing