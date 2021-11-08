Vettel: "Yedincilik bizim için iyi bir sonuç"

Sebastian Vettel, Meksika'da gerçekleştirilen yarışta güçlü bir performans sergiledi ve yedinci sırada finiş görerek, Haziran ayındaki Bakü'den sonra, kuru zeminde en iyi sonucunu aldı.

Alman pilot, hafta sonu boyunca tempo olarak ilk on içerisindeydi ve bu durum yarışta da değişmedi.

İki Ferrari'nin ardında finiş gören Vettel şöyle konuştu: "Performansımdan memnunum. Cuma günü hızlıydık ve aracımız oldukça iyi görünüyordu. Bu yüzden ilk turda pozisyonumu korursam, bugün puan alacağımı biliyordum. Tam olarak böyle oldu."

"Ayrıca Valtteri'nin spininden Daniel'in ilk turda geriye düşmesinden faydalandık. Orada hasar gördü mü bilmiyorum ama pozisyonlarımızı koruyabildik. Antonio'yu da pit stoplarla ve strateji ile geçtik.

"Ondan sonra, yarışın çoğunda tek başıma sürdüm ve iyi bir hız ortaya koydum. Takım iyi bir hafta sonu geçirdi ve puan kazanabildiğim için mutluyum."

"Yani evet, sağlam bir iş yaptık."

Giovinazzi ile olan mücadelesi sorulduğunda Vettel, şöyle dedi: "Pite oldukça erken girdi. Ona ne olduğunu bilmiyorum ama biraz sorun yaşamış olmalı çünkü ilk bölümde benden daha hızlıydı."

"Genel olarak bizim için iyi ve sağlam bir yarıştı. Sorunlardan uzak durmayı başardık ve sadece işimizi yapıp, puan topladık."

Lance Stroll ise motor cezası ve pazar günkü yarışa en geriden başlamasının ardından hafta sonunu puansız kapattı.

Stroll, "Bugün yapabileceğim her şeyi yaptım fakat son sıradan başlayarak bundan daha fazlasını elde etmek zordu. Bu pistte pozisyon için savaşmak ve geçiş yapmak çok zor.

"Önümüzde, yükselmemizi sağlayacak bir şey olmasını umduk ama yarış çok sakindi. Öne çıkan anlardan biri, sanırım yarışın sonunda George Russell'ı geçmekti. Fakat bundan daha fazlası elde edilemezdi."

"Önümüzdeki hafta Brezilya'ya, puan kazanma umuduyla hazırlanacağız."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images