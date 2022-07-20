Vettel: "Yaz arasından önce iyi sonuçlar almak güzel olur"

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Sebastian Vettel son üç yarışın sadece birinden puanla ayrıldı ve özellikle son yarış Avusturya'da epey şanssız bir hafta sonunu geride bıraktı.

Bu hafta sonu Pul Ricard'da Aston Martin'in 100. yıl dönümü şerefine 1922 Aston Martin'le gösteri sürüşü yapacak olan Vettel, aynı zamanda iyi bir sonuç almak istediğini söyledi.

Vettel şöyle dedi: "Paul Ricard'ın yüksek hızlı virajları, bu zemin etkili araçlarla tamamen farklı olacak ve düşük hızlı virajlar da herkes için zorlu bir mücadele haline gelecek."

"Önceki hafta sonları bazı sebeplerden ötürü bizim için pek iyi değildi. Bu yüzden yaz arasından önce biraz ivme yakalamak güzel olurdu."

"Son olarak sporun tarihine karşı büyük bir tutkum var. Bu yüzden bu hafta sonu Aston Martin'in orijinal 1922 Grand Prix araçlarından birisini süreceğim için çok heyecanlıyım."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Alessio Morgese

Lance Stroll ise, puansız geçen birkaç yarışın ardından ilk ona dönmek istiyor.

"Paul Ricard çeşitli virajları ve ve turun sonuna doğru hem uzun hem de dolambaçlı bölümleri olan oldukça zorlu bir pist."

"Bu yıl sahip olduğumuz zemin etkili araçlar daha iyi yarışlar sağlıyor. Bu yüzden umarım buradaki taraftarlar için iyi bir gösteri sunabiliriz."

"Ayrıca Aston Martin'in 100. yıldönümü olacağı için takım adına özel bir yarış olacak. Bu yüzden umarım bu hafta sonu iyi bir sonuç alabiliriz."