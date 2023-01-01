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Formula 1 Haberler

Vettel: "Nurburgring yarışından sonra Webber'e 'şapka çıkarmıştım'"

Mark Webber ile zaman zaman hırçın bir ilişkisi olan Sebastian Vettel, Webber'in inanılmaz bir performans sergilediği o yarıştan bahsetti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Vettel: "Nurburgring yarışından sonra Webber'e 'şapka çıkarmıştım'"
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Sebastian Vettel, Mark Webber'in ilk Formula 1 Grand Prix zaferini Red Bull takım arkadaşıyla baş edemediği bir gün olarak belirtti.

Vettel, David Coulthard'ın emekliliğinin ardından 2009 sezonu için Red Bull takımının kıdemli pilotu Webber'e katılarak, Toro Rosso'dan terfi eden ilk pilot oldu.

Webber'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda bir Porsche programına katıldığı 2013 yılının sonuna kadar birlikte yarışan ikilinin ilişkileri zaman zaman kötü bir hal aldı.

İkili 2010 Türkiye Grand Prix'sinde Vettel'in yarıştan çekilmesiyle sonuçlanan bir olayla hafızalara kazınırken, Red Bull yılın ilerleyen zamanlarında Britanya GP'sinde Webber'den yeni ön kanadın bir örneğini alıp Vettel'e verdi.

2012 Brezilya GP'sinde Webber, şampiyonluk kovalayan takım arkadaşını startta duvara sıkıştırmış, Vettel de ertesi yıl Malezya'da yaşanan meşhur 'Multi-21' olayında takım emirlerini göz ardı ettiğinde bu olayı hatırlatmıştı. 

İkili aralarındaki ilişkiyi zaman içinde düzeltti ve Vettel, Webber'in dokuz F1 zaferinden birini 'Webber'e şapka çıkardığı' gün olarak tanımladı.

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark Webber, Red Bull Racing

Fotoğraf: Motorsport Images

Vettel, F1 Beyond the Grid podcast'inde 16 yıllık kariyeri boyunca yarıştığı en hızlı sürücünün kim olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "Buna cevap vermek çok zor, çünkü direksiyonun arkasında neler olduğunu sadece takım arkadaşınızla birlikte görebiliyorsunuz."

"Diğer pilotlar hakkında artık çok fazla bilgi ve veri alıyoruz, ancak araçlarının ne kadar iyi olduğunu, nasıl adapte olduklarını veya bunun için ne kadar sıkı çalıştıklarını gerçekten bilmiyoruz."

"Şampiyon olduğum yıllarda çok güçlüymüşüm gibi kendimi övmek istemiyorum, fakat Mark'ın doğru şeyleri yaptığı o günlere tanık olmak inanılmazdı."

"Mesela Nurburgring 2009 onlardan birisiydi, orada yapacak hiçbir şeyim yoktu."

"Yarıştan sonra ona sadece şunu söyledim: 'Bunu nasıl başardığını bilmiyorum ama şapka çıkarıyorum'."

"Çok hızlıydı, benden çok daha hızlıydı. Nurburgring'de onu geçmeye çalıştım ama belki de pist beni sevmiyor ya da ben pistte çok zorlanıyorum."

"Ama bu o kadar da önemli değildi, bence onun için gerçekten mutlu olduğu bir yerde olmak daha önemliydi."

"Eğer o iyi günündeyse ve araç onun istediği ve beklediği şeyi yapıyorsa, bunu izlemek etkileyiciydi."

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