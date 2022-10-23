Vettel: "Yarıştan büyük keyif aldım"

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Sebastian Vettel harika bir performans sergilediği Amerika GP'de, pit stop hatasıyla geriye düştü ve son bölümde yükselmek zorunda kaldı.

Son sektörde harika geçişler yapan Vettel, sekizinci sırada finiş gördü ve bu yılki güçlü performanslarına bir yenisini daha ekledi.

Bu yıl bir kez daha iyi performansının ödülünü alamadığı yorumu üzerine Vettel şöyle dedi: "Bu çok Alman bir bakış açısı fakat katılıyorum. Eğer bugün yavaş pit stop olmasaydı, puanımız iki katına çıkardı."

"Yine de en azından yarışın sonunda epey eğlendim ve bazı puanları geri almayı başardım. Puan almak ve yarışta tempomuzun güçlü olması, bence yarışın en olumlu noktalarıydı."

"Neden bu kadar iyi olduğumuza dair pek bir yorumum yok. Lastiklere iyi baktık ama ana etkenin bu olduğunu sanmıyorum. Bugün McLaren ve Alpine'den daha hızlı olmak tam bir sürprizdi."

Vettel, yarışın kendisi için unutulmazlar arasına girip girmeyeceği sorusuna, "Yarıştan çok keyif aldım. Sonunda birinci, ikinci veya üçüncü sıra için değil de sekizinci sıra için savaşıyoruz fakat yine de çok eğlendim."

"Ne yazık ki düzlüklerde rahatça geçebileceğimiz bir araca sahip değiliz, bu yüzden frenlemede veya alışılmadık noktalarda alışılmadık şeyler denemek zorunda kaldım."

"Denedim ve çoğu zaman işe yaradı. Yani kesinlikle eğlendim ve özellikle son turda Kevin ile olan mücadele çok yakındı."

"Bu biraz mücadelemizin doruk noktasıydı ve onun gridde geçilmesi en zor isimlerden biri olduğunu biliyoruz. Fakat bana yeterince yer bıraktı ve ikimiz de çok eğlendik."

"Bugün daha fazla puan alabilirdik fakat son bölümdeki tüm bu geçişlerle harika bir yarıştı." cevabını verdi.

Vettel, emeklilikten pişmanlık duymadığını ancak mücadeleleri özleyeceğini söyledi.

"Kararımdan pişman mıyım? Hayır. Elbette bu anları özleyeceğim. Buna hiç şüphe yok. Fakat bu kararı verirken uzun uzun düşündüm ve bu anları, adrenalini ve benzeri şeyleri özleyeceğimi en başından beri biliyordum."

"Bir yanım tüm bu anları özleyecek, diğer yanım ise gelecekte olacakları sabırsızlıkla bekliyor."

Vettel, emeklilikten dönme gibi bir planı olmadığını da doğruladı.