Vettel: "Yarışmayı özlediğimi kabul etmeliyim"

2023 Formula 1 sezonunun ardından kariyerini sonlandıran Sebastian Vettel, bu yıl padokun koşuşturmacasından uzak şekilde ailesiyle vakit geçiriyor ve huzur içinde yaşama fırsatının tadını çıkarıyor.

Dört kez dünya şampiyonu, buna rağmen Formula 1'i ve yarışları özlediğini kabul ediyor.

Bild am Sonntag'a verdiği bir röportajda Vettel, "Şu ana kadar emeklilik kararımdan ve diğer her şeyden çok memnunum."

"Yine de yarışlara katılmayı, mücadeleler vermeyi ve bunun getirdiği duygusal gerilimi özlüyorum."

"Bu yıl Goodwood'a katılacağım, bu gerçek bir yarış pisti sayılmasa da, bir süreliğine direksiyon başına dönmek güzel olacak." dedi.

Vettel, geri dönüş gibi bir düşüncesi olmadığını da ekliyor.

"Yarış dünyasında geçirdiğim uzun sürenin ardından ilk kez gündelik bir hayatım var."

"İlk başta artık orada olmamak bana biraz garip geldi ama yavaş yavaş bu duruma alıştım ve Formula 1'i dışarıdan büyük bir ilgiyle takip etmeye başladım."

"Eski takımım Aston Martin'in başarısından dolayı çok mutluyum çünkü önceki yıllarda bunun için çok çabaladık. Şimdiden birkaç kupa kazanmış olmaları harika."

Alman pilot, yaz aylarında yapılacak Goodwood festivalinde eski Formula 1 araçlarından birisini sürecek.