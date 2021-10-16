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Formula 1 Haberler

Vettel: "Yarışlar çok fazla olursa F1 'özel' olmaktan çıkabilir"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Sebastian Vettel, takvim genişledikçe Formula 1'in önemli çalışanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı ve grand prix'lerin "özel" etkinlikler olmaktan çıkacağı konusunda uyardı.

Vettel: "Yarışlar çok fazla olursa F1 'özel' olmaktan çıkabilir"

Cuma günü F1'in 2022 takviminin açıklanmasıyla, sporun gelecek yıl, bu zamana kadarki en büyük sezonunu geçireceği doğrulandı. Takvimde, Mart ayının ortasından Kasım ayının ortasına kadar, 23 yarış yer alacak.

Takvimin çalışanlar üzerine getirdiği stres ve gerginlik bazı takımlar tarafından daha önce vurgulanmıştı ancak F1'in 2022 planları beklenildiği üzere onaylandı.

F1'in daha az yarış ve daha çok test içerdiği dönemde katılan Vettel için ise, takvime daha fazla yarış eklenmesinin, sporu olumsuz etkileyecek tarafları var.

Vettel, "Bu sadece benim fikrim ve çok da önemi yok ama bence bu kadar fazla yarış yapmamalıyız."

"Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, insanların izlemesi için çok fazla yarış olabilir. Bu kadar çok yarış olursa artık özel olmayabilir."

"İkincisi ise çalışanların durumu. Biz sürücüler işin iyi tarafındayız. Çarşamba gecesi geliyoruz ve bir uçak bileti bulursak da Pazar gecesi dönebiliyoruz."

"Ancak takım zaten daha stresli. Pazartesi ya da bir önceki hafta Cumartesi geliyorlar, garajı kuruyorlar, aracı hazırlıyorlar ve daha sonra bütün hafta çalışıp, yeniden toparlanıp, her şeyi geri göndererek fabrikada hazırlıklara devam ediyorlar."

"Onlar için her hafta içi ve neredeyse her hafta sonu da çalıştığın bir iş. Kendileri için hiç zamanları yok. Bence, insanların bir hayatları olduğu ve bu hayatın işverene ait olmadığını anladıkları bir döneme doğru gidiyoruz." dedi.

F1 takviminin büyümesi ve çok nefret edilen üçlü yarışların dahil edilmesiyle birlikte, bazı çalışanlar şimdiden fabrika işlerine geçmeye veya grand prix yarışlarından tamamen uzaklaşmaya başladı.

Vettel, sırf daha fazla yarış yapmak için kendilerini tüketmelerinin, F1 için bir hata olacağını düşünüyor.

Vettel, "Ben sorumlu kişi değilim ve tabii ki farklı çıkarlar da var. Ancak bu sadece insanların evdeki hayatlarında ve uzakta geçirdikleri zamanı dengelemekle alakalı."

"Tutkumuzu uzun yıllar sürdürmek ve iki üç yıl sonra kaybolup gitmemek için sürdürülebilir birkaç yarış olması gerektiğini düşünüyorum." diye ekledi.

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