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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Vettel: "Yarış şartlarına odaklandık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, pazar günkü yarış için grid cezası alacağı için uzun sürüşlere odaklandığını ve bolca veri topladığını söyledi.

Vettel: "Yarış şartlarına odaklandık"

Sebastian Vettel, motor değişikliği nedeniyle pazar günkü yarışa en geriden başlayacak ve bundan ötürü cuma günü yaptığı çalışmalar daha çok yarış koşulları üzerineydi.

Vettel, "Normal programa göre ilerlemedik ama özellikle öğleden sonra kendi işimizi  sorunsuz şekilde yapmayı başardık. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadık. Artık yarış için nerede gelişebileceğimizi görmemiz gerekiyor."

"Sert lastikler, uzun sürüşlerde orta lastikten daha hızlıydı ama bu normal. Çünkü orta lastiklerle sürüş yaptıktan sonra doğrudan pite girdim ve lastikleri değiştirdim. Bu yüzden depoda daha az yakıt vardı. İkinci bölüm haliyle her zaman daha hızlı oluyor."

"Fakat doğrudan bir kıyaslama yapmak bizim için önemliydi. Koşullar pazar günü beklediğimizle oldukça benzerdi. Bu açıdan daha fazla zamana sahip olmak iyiydi. Bir saatte bu kadar çok şey yapmanız mümkün değil ve bugün vaktimizi çok iyi kullandık."

Vettel, izlediği programın, diğer sürücülere göre farklı olduğunu da ekledi.

"Cuma günkü programımız, çoğu sürücünün programından farklıydı çünkü pazar günü için grid cezam var."

"Sonuç olarak, sıralamaya değil yarışa hazırlanmaya odaklandım. Antrenmanın çoğunluk kısmında, analizler yapabilmek adına çok fazla bilgi toplamamızı sağlayan uzun sürüşler üzerinde çalıştım. Umarım Pazar günü bize yardımcı olurlar ve yarışta hızlı olabiliriz."

"Arkalardan başlasam da Austin'de geçiş yapmanın mümkün olduğunu biliyoruz."

"Sıcak hava hepimiz için zor bir sınav olacak ama aynı zamanda, yarışta bazı pozisyonlar kazanma konusunda bana ek fırsatlar sunacak."

Vettel, tümsekler sorulduğunda, "Kesinlikle sürülebilirler. Çok fazla tümsek var ama bunlar bir şekilde pistin karakterini yansıtıyor. Yani sorun yok. Bir noktada kötüye gidiyorlar ama şu anda bir problem yok." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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