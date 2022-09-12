Vettel, yarış öncesi yapılan hava gösterisinden memnun değil
Sebastian Vettel, İtalya GP öncesi gerçekleşen hava gösterisinden memnun olmadığını belirtti.
Vettel, Formula 1 yönetiminin Monza'da uçak gösterisi yapılmasına izin vererek İtalyan Cumhurbaşkanı ile birlikte hareket ettiğini ancak bunun sporun ilkeleriyle bağdaşmadığını düşünüyor.
Uçaklar atmosfere büyük miktarlarda karbondioksit salıyor ve gerekçesi olmayan bu tür uçuşlar düzenlendiğinde, Avrupa kamuoyu bu tür uygulamaları oldukça sert şekilde eleştiriyor.
Vettel'e göre, İtalya Grand Prix'si öncesi yapılan gösteri uçuşu, dünkü yarışa da katılan 81 yaşındaki Cumhurbaşkanı Sergio Matarella'nın ısrarı üzerine gerçekleşti.
RaceFans'a verdiği demeçte dört kez dünya şampiyonu Vettel, "İtalya Cumhurbaşkanı'nın bu tür uçuşların yapılması konusunda şahsen ısrarcı olduğunu duydum."
"Neredeyse 100 yaşında olduğu için bu tür şeylerden vazgeçmesi muhtemelen zor çünkü bunun yapılması onun gururunu okşuyor."
"Bize bu tür uçuşların durdurulacağı sözü verilmişti ancak görünen o ki, Formula 1 yönetimi fikrini değiştirdi ve pistin etrafında 'daha iyi bir dünya' çağrısı yapan pankartlara rağmen hedeflerinden vazgeçti."
"Kendinize böyle hedefler koyarsanız, sözünüzü tutmanız gerekir. Fakat bunu yapıp yapmayacaklarını zaman gösterecek." dedi.
F1 yönetimi, 2030 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşmayı planlıyor.
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