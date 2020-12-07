Vettel: "Yarış hakkında konuşmasak daha iyi olacak"

Sebastian Vettel, 13. sıradan başladığı yarışta, zaman zaman pozisyon savaşı verse de ön bölüme yaklaşmayı başaramadı ve 12. olarak günü puansız kapattı.

Karşısına çeşitli fırsatlar çıkmasına rağmen puan alacak tempoda olmayan Vettel, söyleyecek çok fazla şey olmadığını ve sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

Yarışın ardından konuşan Vettel, "Bugün bizim için hiçbir şey çalışmadı, kendi adıma konuşursam, yarışın heyecanlı geçtiğini söyleyemem. Yarışın son bölümünde lastikler sayesinde avantajım olsa bile savaşmak kolay değildi."

"Aslında bugün yarış hakkında konuşmasak daha iyi olacağını düşünüyorum... Rakiplerime ayak uydurmakta gerçekten çok zorlandım. Tempomuz iyi değildi."

"Pit stoplar pek parlak değildi ancak bunun için kimseyi suçlamıyorum ya da kızgın değilim."

"Artık kendi payıma düşeni yapmaya ve bölümü bitirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bu hafta son bizim için iyi bir yarış değildi ve her şeyi denedik, her şeyi denedim. Neredeyse hiç fark yaratmadı."

"Çok çalıştım ama sonunda hiçbir şey işe yaramadı."

"Galiba bu araçla artık dost olamayacağız! Akıllıca sürmeye ve lastikleri korumaya çalıştım, bu bile fayda etmedi. Bugün tamamen alakasızdı. O kadar uzakta kaldık ki bizim için sıkıcı bir yarıştı. Ataktan çok savunma yaptık."

"Ayrıca Perez'i tebrik ederim, kazandığı için çok mutluyum. Russell için de üzgünüm. Çünkü pitlere kadar harika bir yarış çıkarıyordu." dedi.