Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Yarış hakkında konuşmasak daha iyi olacak"

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Yarış hakkında konuşmasak daha iyi olacak"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari F1 pilotu Sebastian Vettel, Sakhir Grand Prix'sinin kendisi adına çok zor geçtiğini söyledi.

Sebastian Vettel, 13. sıradan başladığı yarışta, zaman zaman pozisyon savaşı verse de ön bölüme yaklaşmayı başaramadı ve 12. olarak günü puansız kapattı.

Karşısına çeşitli fırsatlar çıkmasına rağmen puan alacak tempoda olmayan Vettel, söyleyecek çok fazla şey olmadığını ve sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

Yarışın ardından konuşan Vettel, "Bugün bizim için hiçbir şey çalışmadı, kendi adıma konuşursam, yarışın heyecanlı geçtiğini söyleyemem. Yarışın son bölümünde lastikler sayesinde avantajım olsa bile savaşmak kolay değildi."

"Aslında bugün yarış hakkında konuşmasak daha iyi olacağını düşünüyorum... Rakiplerime ayak uydurmakta gerçekten çok zorlandım. Tempomuz iyi değildi."

"Pit stoplar pek parlak değildi ancak bunun için kimseyi suçlamıyorum ya da kızgın değilim."

"Artık kendi payıma düşeni yapmaya ve bölümü bitirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bu hafta son bizim için iyi bir yarış değildi ve her şeyi denedik, her şeyi denedim. Neredeyse hiç fark yaratmadı."

"Çok çalıştım ama sonunda hiçbir şey işe yaramadı."

"Galiba bu araçla artık dost olamayacağız! Akıllıca sürmeye ve lastikleri korumaya çalıştım, bu bile fayda etmedi. Bugün tamamen alakasızdı. O kadar uzakta kaldık ki bizim için sıkıcı bir yarıştı. Ataktan çok savunma yaptık."

"Ayrıca Perez'i tebrik ederim, kazandığı için çok mutluyum. Russell için de üzgünüm. Çünkü pitlere kadar harika bir yarış çıkarıyordu." dedi.

Sainz: "Yapabileceğim her şeyi yaptım"

Önceki haber

Sainz: "Yapabileceğim her şeyi yaptım"

Sonraki haber

Binotto: "Böyle bir yarışta puan alamamak üzücü"

Binotto: "Böyle bir yarışta puan alamamak üzücü"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: "Leclerc'in niye böyle bir hamle yaptığını bilmiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Leclerc'in niye böyle bir hamle yaptığını bilmiyorum"

Russell: "Bahreyn'de galibiyeti iki defa kaçırmak gerçekten çok acıtıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bahreyn'de galibiyeti iki defa kaçırmak gerçekten çok acıtıyor"

Sakhir GP: Mercedes çuvalladı, Sergio Perez ilk kez kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Sakhir GP: Mercedes çuvalladı, Sergio Perez ilk kez kazandı!

Vettel: "Yarış hakkında konuşmasak daha iyi olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Yarış hakkında konuşmasak daha iyi olacak"

Lawrence Stroll: "Perez umarım Red Bull'la anlaşır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lawrence Stroll: "Perez umarım Red Bull'la anlaşır"

Russell diskalifiyeden kurtuldu, Mercedes 20.000 Euro para cezası aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell diskalifiyeden kurtuldu, Mercedes 20.000 Euro para cezası aldı

Mercedes, sorunlu pit stopa telsiz sorununun neden olduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, sorunlu pit stopa telsiz sorununun neden olduğunu açıkladı

Binotto: "Böyle bir yarışta puan alamamak üzücü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Böyle bir yarışta puan alamamak üzücü"

Son Haberler

Binotto: "Böyle bir yarışta puan alamamak üzücü"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Böyle bir yarışta puan alamamak üzücü"

Vettel: "Yarış hakkında konuşmasak daha iyi olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Yarış hakkında konuşmasak daha iyi olacak"

Sainz: "Yapabileceğim her şeyi yaptım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Yapabileceğim her şeyi yaptım"

Lawrence Stroll: "Perez umarım Red Bull'la anlaşır"
F1 Formula 1 / Son dakika

Lawrence Stroll: "Perez umarım Red Bull'la anlaşır"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Leclerc'in niye böyle bir hamle yaptığını bilmiyorum"

12s
2
Formula 1

Russell: "Bahreyn'de galibiyeti iki defa kaçırmak gerçekten çok acıtıyor"

10s
3
Formula 1

Sakhir GP: Mercedes çuvalladı, Sergio Perez ilk kez kazandı!

12s
4
Formula 1

Vettel: "Yarış hakkında konuşmasak daha iyi olacak"

51 dk
5
Formula 1

Lawrence Stroll: "Perez umarım Red Bull'la anlaşır"

8s

Son Haberler

Binotto: "Böyle bir yarışta puan alamamak üzücü"
F1

Binotto: "Böyle bir yarışta puan alamamak üzücü"

Vettel: "Yarış hakkında konuşmasak daha iyi olacak"
F1

Vettel: "Yarış hakkında konuşmasak daha iyi olacak"

Sainz: "Yapabileceğim her şeyi yaptım"
F1

Sainz: "Yapabileceğim her şeyi yaptım"

Lawrence Stroll: "Perez umarım Red Bull'la anlaşır"
F1

Lawrence Stroll: "Perez umarım Red Bull'la anlaşır"

Ocon: "Benden şüphe edenlere yanıldıklarını gösterdim"
F1

Ocon: "Benden şüphe edenlere yanıldıklarını gösterdim"

Son Videolar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey 05:22
Formula 1
4 Ara 2020

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up 11:56
Formula 1
3 Ara 2020

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.