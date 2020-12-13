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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Yarış acı verici olacak"

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Vettel: "Yarış acı verici olacak"
Ekleyen:
, Editör

Sebastian Vettel, sıralama turlarının ardından karışık hislere sahip olsa da, yarışın hem duygusal hem de acı verici geçeceğini düşünüyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Ferrari ile katıldığı son sıralama turlarında ancak 13. sırada yer alabildi.

Alman pilot, bu yıl genel olarak hep bu sıralarda yer aldı ve bu durum Abu Dhabi'de değişmedi.

Vettel, araçtan her şeyi çıkardığını düşündüğü için mutlu olduğunu belirtti.

"Elbette son yarışıma 13. sıradan başlamak harika değil.  En hızlı turumdaki performansımdan memnun olsam da tur zamanı o kadar da iyi değil. Yani çok mutlu değilim."

"Ama diğer tarafta belki de mükemmel bir tur atabilseydim 0.1 saniye daha bulabilirdim, ama bundan daha fazlası olmazdı."

"Yarınki yarış için planım zorlamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak. Sanırım kolay bir yarış olmayacak."

Vettel, aracı daha fazla zorlamaya başladığında istediği hissi alamadığını söyledi.

"Dediğim gibi oldukça memnun kaldım. Yani daha fazla zorlamaya çalıştığımda istediğim gelişimi kaydedemedim."

"Attığım tur, bence çok iyi bir tur. İdeal bir turu, yani tamamen temiz bir turu bir araya getirsem bile en fazla 0.1 saniye gelişebilirdim. Yani gerçekten kötü bir tur değildi."

"Benim için özel bir yarış olacağını biliyorum. Garajdaki tüm çocuklarla özel ama bir o kadar da acı verici bir yarış olacak, çünkü gerideyiz. Yine de bu acıyı son kez yaşayacağız."

"Yıllardır beraber çalıştığım teknisyenler ve mühendislere veda etmek çok duygusal olacak. Kendimi onlara çok yok yakın hissediyorum, gerçekten özel bir an olacak."

Laurent Mekies ise sıralama turlarını şöyle yorumladı: "Asıl görev, özellikle Charles'ın önceki yarışta kendisine verilen cezanın sonuçlarını en aza indirmek için orta lastikle son bölüme kalmasını sağlamaktı. Harika bir tur attı ve üçüncü seansa kaldı. Ancak o bölümde yumuşak lastiklere geçtiğinde ilk seanstakiyle aynı sürüş hissini elde edemedi. Ne yazık ki Sebastian da 13. olabildi."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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