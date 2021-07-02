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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Vettel: "Yarın beşinci olursak harika olur"

Ekleyen:
, Şef Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Avusturya GP'de sıralamalarda cuma günkü sonucu tekrarlamanın harika olacağını söyledi.

Vettel: "Yarın beşinci olursak harika olur"

Bu sene orta grubun gerisine düşen Aston Martin, Avusturya GP öncesinde cuma günkü antrenmanları 4. ve 5. sırada tamamlayarak şaşırttı.

Geçen hafta sonu aynı pistte gerçekleştirilen yarışta puan alamayan Vettel, bugünkü antrenmanları liderin 0.7 sn gerisinde 5. sırada tamamlarken takım arkadaşı Lance Stroll ise 4. oldu.

Vettel, "Evet, henüz cuma günündeyiz ancak açıkçası yarın 5. olursak bu harika olur. Yine de henüz erken bir dönemdeyiz. Diğer insanlardan biraz daha fazla agresif olmuş olabiliriz. Ancak bu iyi bir şey. Aynı zamanda birkaç şey denedik, bakalım yarın nasıl olacak."

"Bu hafta sonu farklı koşullar var. Umarım aradaki boşlukta ödevimize iyi çalışmışızdır ve bu hafta sonu daha güçlü oluruz." 

"Çise iyiydi, fena olmadı. Çiselerken taraftarlara baktım. Bu büyük bir avantaj. Onlar şemsiyeyi açtığında ya da tribünlerden ayrılmaya başladığında endişelenmeniz gerekir. Biraz çiseledi, bu yüzden ıslandılar."

"Geçen cumartesi çok iyi değildik, umarım yarın daha iyi bir gün geçirir, daha pürüzsüz sürüşler yaparız. Açıkçası hedefimiz mümkün olduğu kadar yukarıda yer almak. Bu açıdan sıralamalarda 3. seansı hedefliyoruz. Yani ilk 10'u hedefliyoruz." dedi. dedi.

Vettel ayrıca yarışın tam kapasite seyircili olacak olması nedeniyle heyecanlı olduğunu söyledi.

Vettel, "Piste gelirken, yani bisikletle gelirken çok fazla trafik vardı. Benim için önemli değildi, tüm trafiği geçtim ancak evet, uzun zaman sonra ilk defa bir piste bu kadar seyirci geliyor. Bu kesinlikle güzel bir şey."

"Pistteki tüm tribünler oldukça yoğundu. Çok fazla turuncu vardı, çok fazla McLaren taraftarı vardı. Pistte bu kadar insan görmek kesinlikle güzel. Umarım yine de biraz mesafe koyup güvende olurlar. Ancak onların olması kesinlikle harika."

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