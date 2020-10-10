Vettel: "Yapabileceğimin en iyisini yaptım"

Üçüncü antrenman seansında Leclerc ile üçüncü, Vettel ile ise beşinci olan Scuderia Ferrari, uzun zaman sonra ilk 5 içerisinde yer aldı.

Sıralamalarda ise Leclerc ile dördüncü, Vettel ile ise 11. sırada olan İtalyan takımda Vettel, serbest lastik seçimi yapacak olan ilk pilot olacak.

Sıralama seansını değerlendiren Vettel şu yorumlarda bulundu: "Oldukça benzerdi. Benim için çok benzerdi. İlk sektörde çok fazla zorlandım, elimdekinin ötesinde bir yol tutuş yoktu. Onun dışında her şey gayet normaldi. Bence son tur oldukça iyiydi ve, en azından benim açımdan, daha fazla geliştirilebilecek bir şey yoktu."

Eifel GP'sine getirilen yeni güncellemeler hakkında ise Vettel, "Güncellemeleri öğleden sonra kullanabildim. Bir şey söylemek pek mümkün değil, ancak pek de büyük bir farklılık yok, ki bu da beklediğimiz bir şeydi." dedi.

Son olarak hava koşulları hakkında konuşan Vettel, serbest lastik seçiminden avantaj elde etmeyi umduğunu söyledi: "Neler olacağını göreceğiz. Yarın farklı set lastik ile başlama şansımız var, ancak neler olacak göreceğiz. Umarım herhangi bir şekilde avantaj elde edebiliriz."