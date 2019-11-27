Vettel, yakın zamanda emekli olmayı düşünmüyor

Dört kez dünya şampiyonu bu yıl şimdiye kadar zorlu bir sezon geçirdi ve Charles Leclerc'in güçlü performansından ötürü takım içerisindeki "1 numara" statüsünü kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya.

İkili Brezilya GP'de temas yaşadı ve Vettel'in 2020 sonrasında takımda kalma ihtimali azalıyor gibi görünüyor.

Ferrari test pilotu Marc Gene AS gazetesine verdiği demeçte, “Bu onun için çok rahatsız edici bir durum”

“Alonso'nun Hamilton'la ya da Seb'in Ricciardo'yla yarıştığı zamanki gibi." dedi.

Ancak Leclerc'ten on yaş daha büyük olan 32 yaşındaki Vettel, yakın zamanda emekli olmayacağını söyledi.

Alman DPA'ya konuşan Vettel, "Bence yaş, bizim için diğer bazı sporlardaki kadar önemli değil. Ama sonuçta, her sporda aynıdır. Eğer yeterince iyiyseniz, o zaman yeterince gençsinizdir."

"Öngörülebilir gelecekte emekli olmak istemiyorum. Yarışmayı çok seviyorum."

“12 yılın ardından, bazen ileriye bakmaya ve sonra ne olacağını düşünmeye çalışmamın normal olduğunu biliyorum. Nasıl devam edeceğinize dair bir fikre sahip olmadan, hayatınızı tanımlayan şeyi durdurmanın iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. ”

“Kararı alırken kendini rahat hissetmeli ve 'artık yeter' diyebilmelisin. Dışarıdan dikte edildiği zaman bu mükemmel değildir."

“Benim için açık olan şey şu; eğer bir kez bırakırsam geri dönmeyeceğim. Karardan mutlu olmalı ve 'işte bu' diyebilmeliyim." dedi.

Mick Schumacher kısa bir süre önce Vettel'in artık onun akıl hocası olduğunu söylemişti.

Vettel, “Tabii ki bunu biliyorum ve Mick'ten bunu duymak güzel. 12 yıldır Formula 1'deyim ve bu yüzden öncekinden çok farklı bir bakış açım var." dedi.