Vettel: "Yağmur lastiği hiçbir işe yaramıyor"

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Monako'da beklendiği üzere yarış öncesinde ve yarışın başlangıç saatinde yağmur vardı. Bundan ötürü de geçmişte çoğu zaman olduğu gibi yarış oldukça geç başladı.

Sebastian Vettel, erkenden lastik değiştirip, geçiş lastiklerine geçerken, sonunda yarışı 11. sırada noktaladı.

Alman pilot, Esteban Ocon'un cezasıyla 10. oldu ve hafta sonuyla alakalı şöyle dedi: "Bugün her şeyin olabileceği bir yarış vardı fakat benim için oldukça temiz ve basit bir yarıştı."

"Bir puan kazanmayı başardık, ki bunun kötü olmadığın düşünüyorum çünkü Monako'da yükselmek zordur ve tek bir kuru hat olunca durum daha da zorlaşıyor."

"Yarışın gidişatına bakarsak bence daha yüksek bir pozisyonda bitirmemiz mümkün değildi."

"Yağmur lastiklerini kullanmadığımız ilk turda durum zordu, bu yüzden mümkün olduğu anda hemen lastik değiştirdik."

"Erken pit stop yaptık ve bunu denemeliydik. Geriye dönüp baktığımızda mavi logolu yağmur lastikleriyle kalsak daha iyi olabilirdi. Fakat o lastik o kadar yavaştı ki gerçekten yanlış lastikti. Bu pist için çok sert ama aynı zamanda Imola gibi pistler için de çok sert. Gerçekten kötü bir lastik ve hiçbir işe yaramıyor."

"Mümkün olan en kısa sürede geçiş lastiğine geçmek istiyorsunuz çünkü bu, kesinlikle daha iyi bir lastik."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu hafta sonu güncellemeler hakkında da pek çok bilgi topladık. Tüm bunlar önümüzdeki yarışlar için bizi iyi bir yönde götürüyor."

Kırmızı bayrak sürecine de atıfta bulunan Vettel, "Bu yağmurda yarıştığım zamanları hatırlıyorum, örneğin 2008 Monza, 2009 Çin GP bunlardan bazıları. Fakat bu lastiklerle yarışmak mümkün değil." dedi.

Lance Stroll ise hafta sonunu puansız kapattı.

Kanadalı pilot, "Çok geriden başlayarak puan kazanmanın zor olduğunu biliyorduk. Pist kuruyordu ve durum zordu ancak olumlu yönler de var."

"Hemen geçiş lastiklerine geçerek doğru kararı verdik ve gerçekten daha iyi çalıştılar. Monako'da geçiş yapmak zor, bu yüzden Rascasse'de Yuki Tsunoda'nın önüne geçmek güzeldi. Aracımız yavaş virajlarda da giderek daha iyi hale geliyor."

"Bu yarış genel manada yeni parçaların nasıl çalıştığı hakkında büyük miktarda bilgi toplamamıza izin verdi. Yakın gelecekte aracı hem yavaş hem de hızlı pistlerde daha hızlı hale getireceğimize eminim.” dedi.