Vettel: "Whitmarsh, Aston Martin için güçlü bir anlaşma"

McLaren'ın eski patronu Whitmarsh, geçtiğimiz ay Group CEO'su olarak Aston Martin takımına katıldı ve Lawrence Stroll yönetiminin anlaştığı son yeni isim oldu.

Bu anlaşma, McLaren'ın başında 2009'dan 2014'e kadar geçirdiği dönemin ardından, Whitmarsh'ın F1'e dönüşünü temsil ediyor. Whitmarsh, üst düzey takımın bir parçası olarak Aston Martin'in yeni Performance Technologies departmanını yönetecek.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, çok iyi tanımasa da Whitmarsh'ın, Aston Martin'in şampiyonluk mücadelesine dahil olma çabasında, güçlü bir katkı olacağına emin olduğunu söyledi.

Vettel, "Martin'i Formula 1'den ayrıldığı noktada tanıdım. Ben aşağı yukarı Formula 1'e henüz yeni başlamıştım."

"Onunla hiç çalışmadım ve onu yorum yapacak kadar iyi tanımıyorum. Bu yüzden açık fikirli olmak gerekiyor."

"Tabii ki takımı güçlendirmesini bekliyoruz. Aksi taktirde yeni insanları imzalamanın ve takıma daha çok insan katmanın anlamı yok."

"Bence güçlü bir anlaşma gibi duruyor. Umuyorum ki gelecekte başarmak istediklerimiz için bize yardımcı olur." dedi.

Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll, Whitmarsh'ın gelişini "heyecan verici" olarak değerlendirdi ve en geç 2023'ün başında tamamlanması planlanan yeni fabrikanın temelinin atılmasının ardından, büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.

Stroll, "Martin, çok başarılı oldukları dönemde McLaren ile uzun süre boyunca birlikteydi. Bence, onu bu takımın büyümesine yardım etmek için burada görmek heyecan verici."

"Son aylarda çok fazla ve bence çok yetenekli insanları takıma dahil ediyoruz. Martin takıma harika bir destek."

"Bence şu anda takımda olan her şey, yeni fabrikanın inşaat halinde olması, Martin'in takıma gelmesi, hepsi oldukça yapılandırıcı."

"Hepsi, önümüzdeki yıllarda başarmak istediklerimizin doğrultusunda ilerliyor." dedi.

Whitmarsh ile çalışmış isimlerden biri olan ve şimdilerde Alpine için yarışan Fernando Alonso, eski McLaren patronunun "takıma harika bir katkı" sağlayacağını söylüyor.

Alonso, "Aston'a, eminim ki büyük bir yardımı dokunacak."

“O çok zeki ve aynı zamanda iyi bir lider. Ne yazık ki bizim takımımızda değil ama biz de harika çalışanlara sahibiz."

"Martin'i ve birçok insanı görmek çok güzel. Hepsi bolca övgüyü hak ediyor. Şimdi spora geri döndüler ve bu padoktaki herkesin yararına olacak." dedi.