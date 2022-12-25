Vettel: "Webber, ilk F1 testimde bana karşı çok nazikti"

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Vettel'in 2007'de BMW-Sauber ve Toro Rosso ile yarıştıktan sonra 2008'de tam zamanlı çıkışını yaptığı F1 kariyeri, 2022 kasım ayının sonunda Abu Dhabi Grand Prix'sinde sona erdi.

F1'e tırmanışı sırasında Vettel, Red Bull'un yanı sıra BMW'nin de desteğini aldı ve 20 yarıştan 18 galibiyetle 2004 Formula BMW ADAC şampiyonasını kazandı.

Grove merkezli takımın o dönem BMW ile ilişkisi sebebiyle Vettel, Williams FW27 F1 aracını test etme şansı kazandı.

18 yaşındaki Vettel, test için Jerez'e geldi ve o gün Williams'ın tam zamanlı yarış pilotu Webber ile birlikte çalışma şansı buldu.

Vettel ve Webber'in yıllar sonra Red Bull'da birlikte çalıştıkları süre boyunca ilişkileri pek iyi olmayacak olsa da, bu ilişki Webber'in F1'den emekli olmasından bu yana geçen on yılda çok daha dostane hale geldi.

Her iki sürücü de geçtiğimiz günlerde Vettel'in kariyerini yansıtan bir bölümün parçası olarak Sky Almanya'ya konuştu ve Vettel, Jerez testinde Webber'in ona karşı tutumundan bahsetti.

Sebastian Vettel, Ferrari ve Mark Webber Fotoğraf: Sutton Images

Vettel, “Başladığımız yıllara dönüp baktığımızda aslında insanların bilmediği şey, benim ilk testimi 2005'te yaptığım."

“Mark da oradaydı, aracı paylaştık. BMW ile birkaç tur atmama izin verilen bir anlaşmam vardı ve testi çok iyi hatırlıyorum çünkü sonrasında biraz korkmuştum ve birkaç turdan sonra adrenalinle dolmuştum." dedi.

2005 F1 araçlarının acımasız fizikselliği nedeniyle, Vettel testin ardından bitkin düşmüş ve bunu Webber fark etmiş.

Vettel, “Boynumu tutacak durumda değildim ve Mark, bana karşı çok nazikti. Beni havaalanına bıraktı." dedi.

Webber bu konuda, "2005'te Formula 1 araçları çok hafifti."

"Çok fazla güçleri ve muazzam bir yol tutuşları vardı, bu yüzden fiziksel olarak her zaman hazır olamıyordunuz."

"Sebastian, bir Formula 1 aracına henüz hazır değildi ve o zamanlar bana 'Bunu yapmamın mümkün olup olmadığından emin değilim' demişti."

"Ama o çok çalışkan, analitik ve her zaman kendine inanan biriydi. Hayallerinin gerçek olabileceğini biliyordu." dedi.