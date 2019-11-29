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Formula 1 / Son dakika

Vettel vites kutusu değiştirdi

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Vettel vites kutusu değiştirdi
Ekleyen:
, Editör
29 Kas 2019 14:08

Sebastian Vettel, ilk antrenman seansındaki kaza sonrası vites kutusunu değiştirmek zorunda kaldı.

Alman pilot ilk antrenman seansında aracının kontrolünü kaybetmiş ve spin atmasının ardından duramayarak bariyerlere çarpmıştı.

Ferrari seans sonrası araca hemen garaj getirdi ve inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonrası Alman pilotun vites kutusunun değiştirilmesine karar verildi.

Ancak Vettel'in kullandığı vites kutusu sadece cuma günleri kullanılan eski vites kutularından biriydi.

Son yarışta finiş göremediği için kullanabileceği yeni bir vites kutusu olan Vettel, bu üniteye geçiş yaptığı için ceza almadı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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