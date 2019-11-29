Vettel vites kutusu değiştirdi

Alman pilot ilk antrenman seansında aracının kontrolünü kaybetmiş ve spin atmasının ardından duramayarak bariyerlere çarpmıştı.

Ferrari seans sonrası araca hemen garaj getirdi ve inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonrası Alman pilotun vites kutusunun değiştirilmesine karar verildi.

Ancak Vettel'in kullandığı vites kutusu sadece cuma günleri kullanılan eski vites kutularından biriydi.

Son yarışta finiş göremediği için kullanabileceği yeni bir vites kutusu olan Vettel, bu üniteye geçiş yaptığı için ceza almadı.