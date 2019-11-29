Vettel vites kutusu değiştirdi
paylaşım
yorumlar
Sebastian Vettel, ilk antrenman seansındaki kaza sonrası vites kutusunu değiştirmek zorunda kaldı.
Alman pilot ilk antrenman seansında aracının kontrolünü kaybetmiş ve spin atmasının ardından duramayarak bariyerlere çarpmıştı.
Ferrari seans sonrası araca hemen garaj getirdi ve inceleme yaptı.
Yapılan inceleme sonrası Alman pilotun vites kutusunun değiştirilmesine karar verildi.
Ancak Vettel'in kullandığı vites kutusu sadece cuma günleri kullanılan eski vites kutularından biriydi.
Son yarışta finiş göremediği için kullanabileceği yeni bir vites kutusu olan Vettel, bu üniteye geçiş yaptığı için ceza almadı.
Sonraki haber
Önceki haber
Grosjean: "Sezonumuz kötü fakat başarısız değil"
Sonraki haber
Abu Dhabi GP 2. antrenman: Grosjean'la çarpışan Bottas lider!
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Vettel vites kutusu değiştirdi
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
FP3 Başlangıç:
18 Saat
:
15 Dakika
:
12 Saniye
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Slayt Şov