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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Vettel'in pite girmesi, Verstappen'in spinine katkıda bulunmuş

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Vettel'in pite girmesi, Verstappen'in spinine katkıda bulunmuş
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
11 Tem 2020 16:31

Max Verstappen'in Sebastian Vettel'in pite girmesinin önden kaymaya sebep olduğunu ve bunun da sıralama turlarının son bölümünde attığı spine katkıda bulunduğunu belirtti.

Steiermark GP'si sıralama turlarında Hamilton'ın pole pozisyonu savaşındaki en büyük rakibi Verstappen olmuştu ve Hollandalı pilot, Q3'te attığı son turda en hızlı ilk sektör zamanı ile tura başlamıştı.

Ancak turun devamında Red Bull pilotu, iki kez arkadan kayma sorunu yaşadı - bir tanesi altıncı virajda, diğeri ise sekizinci virajda - ve daha sonrasında RB16'sı ile son iki virajı geçtiği sırada yarım spin attı. 

Seansı 10. sırada tamamlayan Vettel ise, Verstappen'in sondan bir önceki viraja yaklaştığı sırada pitlere dönüyordu - ancak hava koşulları sebebiyle Hollandalı pilot, öndeki aracın hangisi olduğunu göremedi. 

“Sıralama sonrasında yapılan basın toplantısında konuşan Verstappen şunları söyledi: "Sanırım pitlere gelen kişi Seb olmalı - yağmurda aracın rengini bile göremiyorsunuz."

"Bu nedenle önden kayma sorunu yaşadım ve biraz dışarı açıldım - yani virajın çıkışında biraz kerbün üzerine çıktım ve sonrasında aracın kontrolünü kaybettim."

"Bu yüzden son virajda bir drift atmam gerekti. Ancak attığım tur, her türlü şekilde Lewis'i yenebilecek kadar iyi bir tur değildi."

Yağmurun daha çok sertleşmesi ile beraber Q3'te atılan turlar, Q2'deki turlardan daha yavaştı ve Verstappen, sıralamaların son bölümünü daha zor bulduğunu açıkladı.

"Genel olarak sıralamalar gayet iyiydi - sadece Q1'de yoğunluk vardı. Hiçbir şey göremiyordunuz, tur atabilmek için önünüzdekiyle biraz boşluk bırakmanız gerekiyordu."

"Yani Q1'in tamamında boş bir tur atamadım, ancak buna rağmen fena değildi. Aynı zamanda pistin durumu pek de kötü değildi."

"Sadece, bu araçlarla beraber, bu büyük lastiklerle beraber çok inanılmaz bir şey oluyor - önünüzdeki aracın altı saniye arkasında olduğunuzda hiçbir şey göremiyorsunuz."

"Ancak gayet iyi gidiyordu - Q2'de de aynı şekilde - bence hepsi gayet iyiydi."

"Ancak sona doğru yağmur, şiddetini biraz daha artırdı ve ikinci sektör anında daha karmaşık bir hal aldı."

"Bu yüzden son iki veya üç turumda pek gelişim gösteremedim - ancak Q3'e gitmek için yeterince iyiydi."

"Daha sonrasında Q3 gerçekten çok zordu - en azından benim için. Çok fazla su birikintisi vardı."

"Çok fazla yol tutuş sorunu yaşadım ve Q1 ve Q2'deki kadar iyi bir hisse sahip olmadım, ancak ikinci olmak tabii ki de gayet iyi."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Scuderia Ferrari
Editör Alex Kalinauckas

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