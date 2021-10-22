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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Vettel: "Verstappen'in şampiyonluk şansı, umarım Ferrari ile sahip olduğumuzdan daha yüksek olur"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Max Verstappen'in Formula 1'de dünya şampiyonluğu için Lewis Hamilton'a karşı verdiği şampiyonluk savaşında, kendisine kıyasla daha iyi bir araca ve konuma sahip olmasını umuyor.

Vettel: "Verstappen'in şampiyonluk şansı, umarım Ferrari ile sahip olduğumuzdan daha yüksek olur"

Nico Rosberg'in şoke edici emekliliği ve 2017'nin başında Ferrari'nin attığı büyük adımın ardından Sebastian Vettel, 2017 ve 2018 yıllarında F1 dünya şampiyonluğu için verilen savaşta Hamilton'ın ana rakibiydi.

Hamilton ve Mercedes, her iki sezonda da Ferrari ve Vettel'i mağlup edip dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başarırken, 2019 ve 2020 yıllarında Ferrari'nin performansı düştü. Mercedes geride kalan yıllarda aynı çizgiyi korudu fakat bu yıl, karşılarına Red Bull ve Max Verstappen gibi iki güçlü rakip çıktı. Şimdi, hibrit motorlar döneminin en yakın şampiyonluk savaşı yaşanıyor.

Bitime altı yarış kala Verstappen, şu anda şampiyonayı, son yedi sezonda altı şampiyonluk elde eden Hamilton'ın altı puan önünde götürüyor. Ancak Mercedes'in son birkaç yarıştaki performans artışı, Red Bull tarafını endişelendiriyor.

Bu yıl Verstappen ve Hamilton arasındaki mücadeleyi seyretmekten keyif aldığını söyleyen Vettel, Hollandalı sürücünün şampiyonluk şansını son yarışlara kadar devam ettirebilmesini umuyor.

Vettel, "Max umarım sezon sonunda daha iyi bir araca sahip olur ya da en sonda daha iyi bir pozisyona sahip olur. Çünkü Lewis'le girdiğim savaşta maalesef, son bölümde Lewis'e zor anlar yaşatacak kadar rekabetçi değildik."

"Lewis'in sonunda şampiyonluğu kazanması oldukça açık ve kolaydı." dedi.

Aston Martin'in bu hafta sonu yeni güç ünitesine geçme kararının ardından yarışa en geriden başlayacak olan Vettel, zaman zaman temas yaşayan iki şampiyonluk adayı arasındaki rekabetin, son anlara kadar saygılı şekilde kalmasını umuyor.

“Bence rekabet, her spor için iyidir." diyen Vettel, saygının kendisi için çok önemli olduğuna dikkat çekti ve, "Bence şu ana kadar çok temiz bir savaş görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Max Verstappen, Red Bull Racing in the drivers press conference

Max Verstappen, Red Bull Racing in the drivers press conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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