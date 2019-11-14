Shell Motorsport
Vettel: "Verstappen'in 'hile' yorumları çoçukçaydı"
Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Red Bull pilotu Max Verstappen'in Birleşik Devletler GP hafta sonunda Ferrari için yaptığı yorumların çocukça olduğunu söyledi.
FIA'nın Amerika GP öncesinde Red Bull'un talebi üzerine getirmiş olduğu teknik direktifin ardından Ferrari'nin yarışta zayıf kalması, konuyla alakalı bazı yorumların yapılmasına neden olmuştu.
Ferrari, sezonun ikinci yarısında her tür pistte hızlı olmayı başarsa da ilk defa Amerika'da çok yavaş kaldı. Mercedes pilotlarının arkasında 3. olarak podyuma çıkan Verstappen, Ferrari'nin direktif sonucu yaptığı hileyi bırakması sonucu yavaşlamasının normal olduğunu söylemişti.
Ferrari'nin genç pilotu Charles Leclerc, yarışın ardından yaptığı açıklamada Verstappen'e sert çıkmıştı. Son olarak Brezilya'da Vettel de konuyla alakalı açıklamalar yaptı.
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Vettel, "Söyleyecek çok şey yok. Onun yaptığı yorumlar çok çocukçaydı. Onlara en iyi cevabı bu hafta sonu pist üstünde vermeliyiz."
"Austin birçok açıdan bizim için iyi geçmedi. Özellikle pazar günü kötüydü. Benim yarışım pek uzun sürmedi ancak genel olarak pazar günkü performansımız önceki yarışlarda olduğu gibi, yani beklediğimiz gibi değildi."
"Ancak performansımızın mükemmel olması için aralıksız çalışıyoruz. Son haftalarda güçlendik ancak yine de yarış performansı bizim için biraz zayıf olduğumuz nokta. Yine de Austin'deki kadar kötü değiliz." dedi.
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|Editör
|Abdullah Çelik
Vettel: "Verstappen'in 'hile' yorumları çoçukçaydı"
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