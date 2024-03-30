Vettel, Verstappen'in gösterdiği performansın takdir görmesini istiyor

Hollandalı pilot son yarışta fren arızasıyla yarış dışı kaldı ve uzun galibiyet serisi sona ermiş oldu.

RTL'ye konuşan Vettel'e Japonya GP'de neler olabileceği ve Verstappen'in performansı soruldu.

Alman pilot bunun üzerine şöyle dedi: "Sportif açıdan bakıldığında hepimiz daha yakın olmasını isterdik."

"Ancak son işaretler gayet iyi ve bu yıl daha da yakın olacak gibi görünüyor. Yine de Max [Verstappen] ve Red Bull'un Suzuka'da da favori olduğuna inanıyorum."

"Bence 'eğer' ya da 'ama'nın önemi yok; Avustralya Carlos [Sainz] ve Ferrari için güzeldi."

"Sportif açıdan bakıldığında daha fazla şey yaşanması güzel ama Red Bull ve özellikle Max'in göstermeye devam ettiği baskınlığın arkasındaki performansı unutamazsınız. Bunun hakkını vermek gerekiyor."

"Bu yüzden Max zirveye döndüğünde ben de çok mutlu olacağım."

Verstappen'in başka bir takıma geçme ihtimaliyle ilgili Vettel, "Şu anda Max hakkında çok fazla şey konuşuluyor ancak sportif açıdan onun başka bir takıma geçmeyi düşünmesi için hiçbir neden yok." dedi.

Son olarak Red Bull'da yaşananlar hakkında şunları ekledi: "Elbette takımı, Christian [Horner] ve Dr Marko'yu çok iyi tanıyorum."

"Ancak benim için fikir beyan etmek çok zor çünkü ne olduğunu ve ne olmadığını bilmiyoruz."

"Sanırım insanlar bu konuda biraz daha şeffaflık görmek istiyorlar ama umarım zaman her şeyi açıklığa kavuşturur."

"Şeffaflık çağımızın sorunlarından biri. Sadece Formula 1'de değil, tüm sporda daha büyük bir rol oynamalı."

"Saklayacak hiçbir şeyiniz olmadığı ilkesiyle, şeffaflıktan çekinmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu genel olarak spor için de geçerli."

"Bilgiler erişilebilir olursa, pek çok soru kendiliğinden yanıtlanacaktır."