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Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış"

Sebastian Vettel, Max Verstappen'in bu yıl Formula 1'de rekor kıran başarılarının göz ardı edilmesinin tamamen yanlış olduğunu ve herkesin buna tanık olduğu için "şanslı" hissetmesi gerektiğini düşünüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Verstappen, Red Bull pilotunun üst üste 10. zaferini elde ettiği İtalya Grand Prix'sinde Vettel'in F1 tarihinde üst üste en çok kazanan pilot rekorunu kırdı.

Bu başarı, Mercedes patronu Toto Wolff'un daha sonra bu başarının önemini küçümsemesi ve bunun kendisiyle tamamen alakasız bir şey olduğunu belirtmesiyle bazı tartışmaları tetikledi.

Wolff, Sky ile röportajında, "[Verstappen'in] rekorları önemseyip önemsemediğini bilmiyorum. Bu sayılar benim için önemli bir şey değil."

"Bu Wikipedia için ve zaten kimse onu okumuyor." demişti.

Wolff daha sonra, bazı eleştirilere maruz kaldığı için seçtiği kelimelerin muhtemelen en akıllıca seçim olmadığını açıkladı.

Perşembe günü Japonya Grand Prix'si öncesinde konuşan Vettel, Verstappen'in başardığı her şey ve harika sürüşü için yeterince övülemeyeceğini söyledi.

2. virajdaki 'Buzzin' Corner' biyoçeşitlilik projesinin lansmanında konuşan Vettel, "Bence insanlar aynı sürücünün kazanmasını izlemekten hoşlanmıyor."

"Bugün Max var. Lewis vardı. Ben de vardım. O zamanlar Mika [Hakkinen] vardı ve tabii ki uzun bir süre boyunca Michael [Schumacher] vardı."

"Bence bu sporun bir parçası. Ama tarihin yazılışına tanıklık edebildiğiniz için gerçekten şanslı olmalısınız. Ve Max'in bu yıl başardığı şey inanılmaz."

Sebastian Vettel with his biodiversity project at Turn 2

Sebastian Vettel biyoçeşitlilik projesiyle 2. virajda

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Aracı harika ama daha da önemlisi onun çabası. Tek bir hata bile yapmadı, bu yüzden ona ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

Vettel'in biyoçeşitlilik projesinin lansmanı Perşembe günü 20 pilotun tamamının desteğini aldı ve 2. viraj bordürleri bu hafta sonu destek için sarı ve siyaha boyandı.

Alman pilot, F1 aracında olmayı özleyeceği bir hafta sonu olacağını, ancak böcek oteli alanından aksiyonu yakından izleyebileceğini söyledi.

Vettel geçmişte F1'de bir tür çevresel rol üstlenmekle ilişkilendirilmişti ancak henüz masada bir şey olmadığını söyledi.

Vettel, "Stefano [Domenicali] ile konuştum ama göreceğiz. Açıkçası, bu konu etrafında bir vızıltı yaratmak istiyorum çünkü benim için önemli."

"Bunun hepimiz için önemli olması gerektiğini düşünüyorum çünkü hepimizi ilgilendiriyor. Sonrasında ne olacağını göreceğiz." dedi.

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