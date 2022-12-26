Vettel: "Verstappen'e sadece şapka çıkarmak gerekiyor"
Sebastian Vettel, Max Verstappen'in araç içerisindeki hissiyatından övgüyle bahsetti ve şampiyonlukları hak ettiğini belirtti.
Sebastian Vettel ve Max Verstappen'in ortak bir özelliği var: İkisi de Red Bull ile şampiyon olmayı başardı.
Vettel, bu başarıyı 2010-13 yılları arasında elde ederken, Verstappen aynı başarıyı son iki yılda yakaladı ve adından fazlasıyla söz ettirdi.
Alman pilot, Ferrari'de yarışırken sık sık Verstappen ile karşı karşıya geldi ve aralarında bazı temaslar da yaşandı.
Yine de Vettel, Verstappen'den övgüyle bahsetti.
Alman pilot, Sport und Talk aus dem Hangar-7'ye verdiği röportajda, "Max'i sadece tebrik edebilirim çünkü 2022'de olağanüstü sonuçlar elde etti."
"Ondan önce Formula 1'de kendini hemen bu kadar cesurca belli eden ve bu kadar güçlü bir izlenim bırakan biri yoktu. Pistte yaptıklarını gördüğünüzde, onu diğerlerinden ayıran şeyin inanılmaz araç hissiyatı olduğu hemen anlaşılıyor."
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, talk with Sebastian Vettel, Aston Martin, after the race
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Hepimiz pistte yarışıyoruz, pistte sık sık düelloya girişiyoruz ya da pistte birbirimizi görüyoruz ve başkalarında bir şey görüp kopyaladığımız ve kendi kendimize 'Evet, bunu deneyeceğim' ya da 'Evet, bunu ben de yapabilirim' veya 'Evet, bu işe yaramalı' diye düşündüğümüz pek çok şey oluyor ama Max ile bu, çok nadiren oldu."
"Benim zamanımda, yani son 15 yılda, birisinin gelir gelmez başlarda biraz ukalaca davranması, güçlü olması tamamen kabul edilebilir bir şeydi. Ancak evet, yaptığı bir iki şeyi veya araç içerisinde yaptıklarını düşününce, o zaman kendi kendinize 'Ben bunu yapabilir miydim bilmiyorum' diye düşünüyorsunuz."
"Belirli pist şartlarında yaptığı geçişler söz konusu olduğunda, aracında içinde otururken ya da daha sonra bunu düşünürken, bunu yapıp yapamayacağınızı soruyorsunuz ve cevabınız 'Bilmiyorum' oluyor."
"Max saldırmak için doğru anı nasıl seçeceğini biliyor."
"Durumu doğru bir şekilde değerlendiriyor, tüm koşulları analiz ediyor ve ardından hemen harekete geçerek faydalanıyor. Hepsi çok etkileyici."
"Zaten çok acayip bir araç kontrolü var ve durumu son derece hızlı okuyor."
"Bir şeyi tekrar tekrar düşünmek ve sonra denemek bir şeydir ancak durumu bu kadar çabuk kavrayıp, hemen denemek... Buna sadece biraz kıskançlıkla şapka çıkarabilirsiniz!"
"Şahsen böyle devam etmesini ve her şeyden önce de keyif almasını diliyorum." dedi.
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