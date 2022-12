Vettel: "Verstappen'e sadece şapka çıkarmak gerekiyor"

Sebastian Vettel ve Max Verstappen'in ortak bir özelliği var: İkisi de Red Bull ile şampiyon olmayı başardı.

Vettel, bu başarıyı 2010-13 yılları arasında elde ederken, Verstappen aynı başarıyı son iki yılda yakaladı ve adından fazlasıyla söz ettirdi.

Alman pilot, Ferrari'de yarışırken sık sık Verstappen ile karşı karşıya geldi ve aralarında bazı temaslar da yaşandı.

Yine de Vettel, Verstappen'den övgüyle bahsetti.

Alman pilot, Sport und Talk aus dem Hangar-7'ye verdiği röportajda, "Max'i sadece tebrik edebilirim çünkü 2022'de olağanüstü sonuçlar elde etti."

"Ondan önce Formula 1'de kendini hemen bu kadar cesurca belli eden ve bu kadar güçlü bir izlenim bırakan biri yoktu. Pistte yaptıklarını gördüğünüzde, onu diğerlerinden ayıran şeyin inanılmaz araç hissiyatı olduğu hemen anlaşılıyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, talk with Sebastian Vettel, Aston Martin, after the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images