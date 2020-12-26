Vettel: "Verstappen'de 'şampiyonluk kumaşı' var"

Max Verstappen, Formula 1'deki ilk yıllarında pek çok hata yapıyordu ve sık sık eleştirilere maruz kalıyordu.

Ancak son iki sezonda giderek daha istikrarlı sonuçlar almaya başlayan Hollandalı sürücü, bu yıl Türkiye Grand Prix'si hariç bitirdiği tüm yarışlarda podyuma çıktı ve Mercedes pilotlarını zorlayabilen tek isimdi.

Verstappen, bu yıl pek çok dayanıklılık problemi de yaşadı ve muhtemelen bu problemler olmasaydı, şampiyonada ikinci olabilirdi.

Geçmiş yıllarda Verstappen'le zaman zaman problem yaşayan Sebastian Vettel, genç sürücünün artık çok olgun bir pilot haline geldiğini ve şampiyonluk için gereken malzemelere sahip olduğunu söyledi.

Racingnews365'in haberine göre Vettel, Ziggo Sport'a şöyle konuştu: "Geçen sezon da dahil olmak üzere son yıllarda gerçekten olgunlaştığını düşünüyorum. Giderek daha komple bir sürücü haline geldi."

"Önümüzdeki yıllarda neler olacağını görmek ilginç olacak. Umarım Max zirveye biraz daha yakın olur. O noktaya geldiğinde, bu duruma nasıl tepki verdiğini görmek ilginç olacak."

"Max'ta kesinlikle şampiyonluk kumaşı var. Kesinlikle -o- yeteneğe sahip ama yine de bunu başarması gerekiyor."

"Şampiyonluğa yaklaştıkça buna nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak. Ama herkes hızının sorgulanamayacak kadar iyi olduğunu biliyor."