Vettel, Verstappen ile Le Mans 24 Saat'te yarışma ihtimalini reddetmiyor
Sebastian Vettel, gelecekte Max Verstappen ile Le Mans 24 Saat'te yarışma ihtimalini reddetmiyor.
Max Verstappen son yıllarda medyaya verdiği röportajlarda, bazı rakiplerinin aksine 40'lı yaşlarda Formula 1'de yer almayacağını belirtti.
İki kez dünya şampiyonu Hollandalı pilotun 2028 sezonunun sonuna kadar Red Bull ile sözleşmesi bulunuyor ve bu tarihten sonra Formula 1'den ayrılma ihtimaline şimdiden kapı araladı.
Genç sürücü, o zaman sadece 31 yaşında olacağı göz önüne alındığında, böyle bir hamle yapması şoke edici olacak.
Ancak Verstappen'in arzusu kendini diğer motor sporları kategorilerinde test etmek gibi görünüyor. Pistin tehlikeli doğası nedeniyle Indianapolis 500'ü seçenekleri arasında görmeyen Max, dayanıklılık yarışlarını ve özellikle de Le Mans 24 Saat'i istiyor.
Verstappen, daha önce Fernando Alonso ile ilgili bir soru üzerine İspanyol pilot ile Le Mans 24 Saat'te takım arkadaşı olmaya sıcak akacağını söylemişti. Şimdi ise yeni bir isim ortaya atıldı; Sebastian Vettel.
Servus TV'de düzenlenen bir programa katılan Vettel, gelecekte böyle bir ihtimale açık kapı bıraktı.
Vettel, "Evet, belki olabilir."
"Çok yaşlı olmadığım sürece birlikte yapabileceğimizi düşünüyorum." diyerek Verstappen'le Le Mans 24 Saat'te yarışmaya açık kapı bıraktı.
Fakat Verstappen, bunu Formula 1'de yarışırken yapmanın kolay olmayacağını söyledi.
Verstappen, "Hulkenberg'in yaptığını yapıp, F1 sezonu devam ederken Le Mans'ta yarışabilir miyim? Açıkçası şu anda sezon başına 23-24 yarış var."
"Son yıllarda yarışlar genellikle bir F1 hafta sonu ile aynı zamana denk geliyor. Göreceğiz bakalım." dedi.
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