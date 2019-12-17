Vettel, vegan diyetini denediğini kabul etti

6 kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton bir vegan olmasının yanında bir iklim değişikliği aktivisti.

Blick gazetesine konuşan Sebastian Vettel, 16 yaşındaki iklim değişikliği aktivisti Greta Thunberg’ü desteklediğini söyledi.

“Onunla oturup yemek yemeye karşı değilim. Bir rol model olamadığım için benimle aynı masada oturup yemek yemek ister mi bilemiyorum, ancak gençlerin bu konuya kendilerini adamış olmaları gerçekten çok güzel.”

Blick muhabiri Roger Benoit, Bernie Ecclestone’un Brezilya’da bulunan kahve tarlasına giden Vettel’e aynı zamanda veganlığa olan ilgisini de sordu.

Vettel bu soruya “6 haftalık bir denemede bulundum ve bundan pek çok şey öğrendim.” cevabını verdi.

“Doğru bir diyet yok çünkü herkes birbirinden farklı, herkes farklı şekilde reaksiyon gösteriyor.”

“Sevmediğim şey hızlı yargılamalar, her şeyin doğru veya yanlış olduğunu savunanlar.”

“Ancak beni değiştiren yanlarından bir tanesi daha az et yemek ve kullandığım ürünlerin kalitesine daha çok dikkat etmem, ki bunu İsviçre’de yapmak gerçekten çok kolay. Aynı

zamanda şu anda tabağımda daha çok sebze var.”

Vettel, zorlu bir sezonun ardından kış arasını iple çektiğini de belirtti.

“Bu sezonun ardından bir araya ihtiyacım var. Bazen her şeyin rayına oturduğu şeklinde bir

hissiyatınız vardır ve her şeyin devam etmesi sizin için daha iyi olur, ancak bu durum bu sene

için geçerli değil.”

Çeviri: Efe Kahya