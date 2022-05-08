Vettel ve Stroll, yarış öncesinde yakıt sistemi problemi yaşadı!

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Lance Stroll, cumartesi günü iyi bir performansla son bölüme kalmış ve yarışa 10. sıradan başlama hakkı elde emişti.

Sebastian Vettel ise yaptığı hatanın ardından 13. sırada kaldı fakat tempo olarak ilk ona girebileceklerini söylüyordu.

Ancak yarış öncesinde iki pilot da gride gidemedi ve takımın araçlar üzerinde çalıştığı görüldü.

İngiliz ekipten yapılan açıklamaya göre her iki AMR22'nin yakıt sisteminde de sorun tespit edildi. Olması gereken zamanda piste çıkamayan Stroll ve Vettel, bu noktadan itibaren yarışa katılsalar bile yarışa pit yolundan başlayacaklar.

Takım, iki aracı da yarışa yetiştirmek için zamana karşı yarışıyor.