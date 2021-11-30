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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Vettel ve Stroll, Suudi Arabistan'da puan almayı hedefliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll, bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan GP'de iyi bir sonuç elde etmeyi hedefliyorlar.

Vettel ve Stroll, Suudi Arabistan'da puan almayı hedefliyor

Aston Martin, son yarış Katar'da iki araçla birden ilk ona girmiş ve hafta sonunu çifte puanla tamamlamayı başarmıştı.

İngiliz ekip, böylelikle Fransa GP'den sonra ilk kez iki araçla birden puan almayı başardı.

Katar'daki yarışın ilk bölümünde oldukça şanssız olan Sebastian Vettel, Suudi Arabistan GP öncesi verdiği demeçte, hafta sonu için hedefinin puan almak olduğunu söyledi.

Vettel, "Pist ilginç görünüyor. Oldukça uzun, bol virajlı ve çok hızlı."

"Oraya elimizden geldiğinde iyi şekilde hazırlandık fakat piste çıkıp, bazı turlar atmak tamamen farklı olacak."

"Bu hafta sonu daha fazla puan almayı hedefliyor olacağız." dedi.

Lance Stroll ise Suudi Arabistan'la alakalı pek çok belirsizlik olduğunu ancak hedeflerinin puan almak olacağını söyledi.

"Suudi Arabistan'da tamamen yeni bir pist var ve bu da ilk antrenman seanslarının çok önemli olacağı ve hafta sonunun her turunda bir şeyler öğreneceğimiz anlamına geliyor."

"Bu, iyi bir mücadele ve Katar'da altıncı bitirdikten sonra yılımızı en yüksek seviyede bitirmek için bu formu sezonun son iki yarışına taşımak istiyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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