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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Vettel ve Rosberg, Sprint Sıralaması'nın pole kararına eleştirel yaklaştı

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Sebastian Vettel ile Nico Rosberg , bu hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde uygulanacak sprint sıralama yarışı formatında pole pozisyonunu ödülü hakkında eleştiride bulundu.

Vettel ve Rosberg, Sprint Sıralaması'nın pole kararına eleştirel yaklaştı

Formula 1 tarihinde ilk kez denenecek olan Sprint Sıralama formatıyla gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'si hafta sonunda, Cumartesi günü 100 km'lik bir sprint yarışı yapılacak ve bu yarışın sonucunda Pazar günkü ana yarışın gridi belirlenecek.

Sprint yarışını kazanan isim aynı zamanda pole pozisyonunun sahibi olacak. Normalde yıllardır alışılagelen formatta pole pozisyonunun sahibi, sıralama turlarında en hızlı turu atan kişi oluyordu fakat FIA ve Formula 1 tarafından yeni sunulan sprint sıralama formatıyla birlikte, tek bir tura odaklanmak yerine, bir bütün yarışa odaklanılacak.

Bu karar ise geçmiş pole pozisyonlarının değerinin düşüp düşmediği tartışmasına yol açtı.

Dört kez dünya şampiyonu olan ve sporun tarihine ilgi duyan Vettel, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: ''Pole, elde edilen en hızlı zaman veya sıralamalardaki en hızlı turdur.''

''Bu, tek seferlik bir şey olduğu için zararı yoka ancak eğer gelecek senelerde yıl başına 10 sprint yarışı yaparsak, bu garip olabilir.''

57 pole pozisyonuna sahip olan Aston Martin pilotu, sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bu yeni bir format, buna 50 yıl önce sahip değildik ancak şu an durum böyle. Yani, istatistiklere yeni bir kolon ekleyeceğiz.''

Vettel, Cuma günkü sıralamalardan önce sadece bir antrenman seansı yapılmasının da pist üzerinde daha fazla aksiyonda bulunmak anlamına geldiğini söyledi.

Eski Formula 1 pilotu ve 30 pole pozisyonuna sahip olan Rosberg de, Twitter üzerinde Vettel'in açıklamalarına paralel yorumlarda bulundu.

2016 dünya şampiyonu şu cümleleri kullandı: ''Doğru karar bu değil. Pole pozisyonu kesinlikle sıralama turlarındaki en hızlı sürücüye verilmeli. Sprint yarışının galibi pole pozisyonunu almamalı. Bu kesinlikle tarihi Formula 1 istatistiklerini mahvedecektir.''

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