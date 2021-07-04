Vettel ve Raikkonen kazasının ardından sekiz pilot daha hakemlerle görüşmeye çağırıldı

Raikkonen, Red Bull Ring'deki ikinci yarışta George Russell'la 11. sıra için mücadele ediyordu. Vettel de ikilinin bu mücadelesinden yararlanmak istedi ve dördüncü virajın çıkışında eski takım arkadaşına karşı bir atak yaptı.

Ancak ikili yüksek hızda temas ettiler ve spin atarak çakıl havuzuna girdiler. Neyse ki pilotlar bariyerlere çarpmadılar.

İkisinin de zarar görmediği bu kazanın ardından, Raikkonen ve Vettel, bu olayı açıklığa kavuşturmak ve sorumluyu aramak adına hakemlerle görüşmeye çağırıldılar.

İki pilotun çağırıldığı görüşmenin özeti ise ''muhtemelen 7 numaralı araç tarafından ortaya çıkan, saat 16:26'daki kaza'' şeklinde oldu.

Bu olayın ardından son turda sarı bayrak çıktı ve yarış sarı bayrağın altında bitirildi. Kazanın ardından çıkan sarı bayrakta yeterince yavaşlamadığı iddia edilen sekiz pilot da hakemlerle görüşmeye çağırıldı.

Sergio Perez, Carlos Sainz Jr, Nikita Mazepin, Charles Leclerc, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo ve Pierre Gasly, yerel saat ile 17:50'den 19:00'a kadar onar dakika arayla Red Bull Ring'de hakemlerle görüşecekler.

Aynı zamanda Williams sürücüsü George Russell da Fernando Alonso'yla verdiği 10. sıra mücadelesinden sonra inceleme altına alındı.

Böylelikle, Avusturya'da damalı bayrağı gören 19 sürücünün, 10 tanesi inceleme altına alınmış oldu.

Sainz, Perez, Ricciardo, Leclerc ve Gasly'nin sadece 4.7 saniye içinde olmasından dolayı da yarışın sonucu belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Perez, bu yarışta zaten iki kez beşer saniyelik ceza almıştı. Aynı zamanda Perez'in ceza puanı da 8'e çıktı ve bu puanların dördünü bugünkü yarışta aldı.

Lando Norris de bugün ceza alan isimlerin arasında yer alıyor. Norris'in, şu anda 10 ceza puanı var.

Yuki Tsunoda, Avusturya Grand Prix'sinde iki ceza alan başka bir isimdi ve Lance Stroll de pit yolunda fazla hızlandığı için beş saniyelik ceza aldı.

Dün de, sıralama turlarında Fernando Alonso'nun turunu engellediği gerekçesiyle Vettel üç sıra grid cezası almıştı.