Vettel ve Norris, ırkçılık sorunu hakkında konuştular

Eski dünya şampiyonu Piquet, geçtiğimiz sezonun sonlarında Brezilya'da yayınlanan bir podcast'te Silverstone'da yaşanan Max Verstappen-Lewis Hamilton kazasına değinmiş, bu sırada Mercedes sürücüsüne yönelik ırkçı bir ifade kullanmıştı.

Kasım ayında yayınlanan podcast, kullanılan ifadelerin farkına varılmasının ardından kısa süre önce yeniden sosyal medyada paylaşıldı ve hızla yayıldı. Piquet'in ırkçı söylemi, tüm F1 dünyasının ayağa kalkmasına neden oldu ve takımlar ile pilotlar, Lewis Hamilton'a olan desteklerini gösterdiler.

Charles Leclerc ve Max Verstappen, ırkçılık sorununa değinmişler ve İngiliz pilotun yanında olduklarını belirtmişlerdi.

Sebasitan Vettel ve Lando Norris de perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında konuya değindiler.

Konu hakkında konuşan 4 kez dünya şampiyonu, "Dürüst olmak gerekirse, bu durum Hamilton'ın son birkaç günde yaşadıklarından daha büyük. O ve ailesi, muhtemelen hayatları boyunca buna maruz kaldılar. Şiddetin her türlü formu yanlış. Bu yüzden F1 topluluğunun böylesine büyük bir tepki göstermesi ve Lewis'e destek olmasını görmek güzeldi."

"Bu tarz yorumlara yer olduğunu düşünmüyoruz ve hâlâ yapılacak çok fazla şey var. Yıllar öncesine kıyasla, iyi yol kat ettik ama ortalıkta hâlâ böyle kelimeler söyleyen insanların olması yardımcı olmuyor."

"Dolayısıyla böyle konularda konuşmak önemli ve konuşmaya devam etmeliyiz. Dediğim gibi, ırkçılık kaybolmadı ve bir gecede kaybolmayacak."

"F1'in de bahsettiğimiz sorunlarla baş etme konusunda sorumluluğu bulunuyor. Bence baş etmeye de çalışıyoruz. "We Race As One" sloganımız var ve gelecekte hangi yöne gittiğimiz konusunda oldukça netiz."

"Bence bu olay; dilimizden ve yaptıklarımızdan çok, nasıl hareket ettiğimiz ve nasıl herkesi sporun bir parçası yaptığımız ile alakalı. Renginiz ne olursa olsun, partnerinizin cinsiyeti ne olursa olsun, bu sporda rol alabilirsiniz. Yani hangi topluluktan olacaksanız olun, sizi memnuniyetle karşılarız." dedi.

Safety Car with We Race As One logo Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris ise şunları ekledi: "Bence Seb, her şeyi mükemmel bir şekilde açıkladı. Seb'in de dediği gibi, Bu sorun Lewis'in sadece şu an karşılaştığı bir sorun değil. Bu, Lewis'in hayatı boyunca karşılaştığı ve kariyerinin ilk yıllarından bu yana baş ettiği bir sorun."

"Onun ne kadar güçlü bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu tarz zorlu zamanlardan nasıl geçebildiğini de biliyoruz. Seb'in de dediği gibi F1'e bu tarz yorumlar getiren insanlara yer yok. Özellikle de böyle büyük bir sahnede yer olmamalı."

"F1 olarak, her zaman pozitif değişim yaratmayı istiyoruz ve F1 pilotları olsak dahi, dünyada işleri daha iyi yapmak ve iyi değişimler yaratmak istiyoruz. Bu tür yorumlar ise bu alanda devam etmemiz gerektiğini gösteriyor."

"Yani durum zor. Elbette herkes Lewis'i destekliyor. Onun güçlü biri olduğundan eminim ve o, bu zor zamanları atlatacaktır."

Lance Stroll, Aston Martin, Lewis Hamilton, Mercedes, Pierre Gasly, AlphaTauri, and the other drivers stand and kneel in support of the End Racism campaign Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images