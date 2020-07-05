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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Vettel ve Leclerc, yarışta daha güçlü olmayı umuyorlar

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Vettel ve Leclerc, yarışta daha güçlü olmayı umuyorlar
Ekleyen:
, Editör
5 Tem 2020 06:04

Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, Avusturya sıralama turlarında geride kalsalar da, yarışta daha yukarıda olmayı bekliyorlar.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sıralama turlarına ikinci bölümde veda ederken, takım arkadaşı Charles Leclerc ise son bölüme kalmasına rağmen yedinci olmuştu.

Vettel gerilerden başlamanın tek avantajı olan farklı lastikle başlama şansının yarışta kendilerine yardım edebileceğini düşünüyor.

Alman pilot, "Seansın sonuna doğru araç içerisinde kendimi pek de iyi hissetmedim, ama yarış yarın yapılacak ve hafta sonunun çok sabırsızlıkla beklediğimiz kısmı bu. O yüzden gelişebilmek için bugünden neler öğrenebileceğimizi göreceğiz."

"Aracımız bugün yeterince hızlı değildi ve denge de ideal değildi, bence çok fazla sürükleme ile düzlüklerde biraz vakit kaybediyorduk. Diğer tarafta bazı virajlarda çok rekabetçiyiz."

"Elbette daha hızlı olmak isterdik ancak 11. sıra, daha sıcak şartlarda gerçekleştirilecek yarışı için bize son derece önemli olabilecek strateji özgürlüğü veriyor ve serbest lastik seçimiyle, bizi iyi bir pozisyona sokuyor."

"Elbette ideal bir sonuç değil ve tamamen mutlu da değilim. Çünkü diğerleri kadar güçlü değildik ama yarış hızımız daha rekabetçi olmalı." dedi.

Leclerc de olumluydu.

"Yedincilik bugün sahip olabileceğimiz en iyi yerdi. Tabii ki olmak istediğimiz yer değil ama yeterince hızlı değiliz. Bu yüzden çok çalışmamız ve farkı kapatmaya çalışmamız gerekiyor. Bulabileceğimiz biraz daha fazla performans var ve orada ve her şeyi bir araya getirip, sahip olduğumuz paketten en iyi şekilde faydalanmalıyız. Şimdilik tek sahip olduğumuz şey  son derece önemli olan küçük ayrıntılara odaklanmak çünkü herkes birbirlerine çok yakın."

"Zor bir gündü ama en azından şimdi nerede olduğumuzu biliyoruz. Bir takım olarak yapabileceğimiz tek şey neşelenmek ve kolay olmasa da tüm bu şeylerden olumlu olanları bulmak. Hep birlikte yapıcı şekilde çalışmalı ve önümüzdeki birkaç yarışta işleri iyileştirmek için mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışmalıyız. Gücümüzü korumalı ve motive olmalıyız. Sadece gelişmek için çalışmalıyız. Bu zor zamanları geride bırakmanın tek yolu bu. Aracın dengesi oldukça iyi ama yine de genel performans yeterince iyi değil."

"Yarışa gelirsek, bence doğru lastik yönetimi ile her şey olabilir ve iyi bir stratejiye sahip olabiliriz, belki bazı iyi puanlar alabiliriz. "

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Editör Kemal Şengül

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