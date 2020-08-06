Vettel ve Leclerc, ikinci Silverstone yarışı hakkında iyimser

Ferrari pilotları, sezonun dördüncü yarışı olan Britanya GP'de inişli çıkışlı bir hafta sonunu geride bıraktılar.

Charles Leclerc yarışı üçüncü bitirerek podyuma çıkarken, Sebastian Vettel zorlu hafta sonunu 10. sırada tamamlamıştı.

Vettel, bu hafta yapılacak ikinci yarış öncesinde şöyle dedi: "Geçen haftaki yarış benim için çok zordu ve bundan yalnızca bir hafta sonra Silverstone'da tekrar yarışabilmenin, iyi bir his yakalayabilmek adına iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Cuma günü, takımın ilk hafta sonu boyunca elde ettiği tüm verileri kullanabileceğiz ve bu, bize yardımcı olmalı. Çünkü SF1000 üzerinde daha odaklı şekilde çalışabileceğiz."

Charles Leclerc de hafta sonu için olumlu konuştu.

"Bu sezon ikinci kez arka arkaya aynı pistte yarışacağız. Neyse ki Silverstone'dayız. Burada sürüş yapmak her zaman güzeldir. Aynı zamanda burada bir podyum elde ettik, ki tüm takım için iyi bir destek oldu."

"Her yarışın kendi hikayesi olsa bile geçen hafta yaptığımız iş, önümüzdeki hafta sonu için harika bir başlangıç noktası olmalı. Geçen pazar yaptığımız gibi ortaya çıkabilecek herhangi bir fırsattan en iyi şekilde yararlanmak için herhangi bir hata yapmamalıyız.”