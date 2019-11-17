Vettel ve Leclerc, hakemler tarafından çağrıldı!

Ferrari pilotları, ilk güvenlik aracı periyodunun ardından dördüncülük mücadelesi verirken kaza yaparak yarış dışı kaldılar.

Leclerc, ilk virajda takım arkadaşı Vettel'i geride bıraktı ancak arka düzlükte Vettel DRS ile karşı hamle yapmaya çalıştı. Vettel'in geçmeye çalıştığı an sola doğru geçmesi nedeniyle iki sürücü arasında temas yaşandı. Leclerc süspansiyon sorunuyla kaza yerinde yarışa veda ederken Vettel de lastik patlattı.

Hakemler bu olay nedeniyle iki Ferrari pilotunu görüşmeye çağırdılar.