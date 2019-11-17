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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Vettel ve Leclerc, hakemler tarafından çağrıldı!

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Vettel ve Leclerc, hakemler tarafından çağrıldı!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
17 Kas 2019 20:21

Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, ikisinin birden yarış dışı kalmasına neden olan kaza nedeniyle hakemler tarafından çağrıldılar.

Ferrari pilotları, ilk güvenlik aracı periyodunun ardından dördüncülük mücadelesi verirken kaza yaparak yarış dışı kaldılar.

Leclerc, ilk virajda takım arkadaşı Vettel'i geride bıraktı ancak arka düzlükte Vettel DRS ile karşı hamle yapmaya çalıştı. Vettel'in geçmeye çalıştığı an sola doğru geçmesi nedeniyle iki sürücü arasında temas yaşandı. Leclerc süspansiyon sorunuyla kaza yerinde yarışa veda ederken Vettel de lastik patlattı.

Hakemler bu olay nedeniyle iki Ferrari pilotunu görüşmeye çağırdılar.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Matt Beer

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