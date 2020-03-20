Vettel ve Leclerc, Bahreyn sanal F1 yarışına katılmayacak!

Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere Formula 1, ilk yarışların ertelenmesinin ardından bir sanal seri gerçekleştirme kararı aldı.

Ortaya çıkan bu sanal seri, takvimde ertelenen yarışların yerine yapılacaı ve bu hafta yapılması planlanmış olan ancak ileri tarihe ertelenen Bahreyn Grand Prix'inin e-spor yarışı, 22 Mart Pazar günü yapılacak.

Oyun, F1 2019'un PC sürümünde gerçekleştirilecek.

Yarışa gerçek F1 pilotlarının da katılacağı açıklanmıştı ancak Ferrari, Sebastian Vettel ile Charles Leclerc'in bu yarışta yer almayacaını doğruladı.

Bunun yeirne genç sürücü akademisinde yer alan ve deneyimli genç sürücüler yer alacak.

Robert Shwartzman'a ek olarak 16 yaşındaki go kart sürücüsü ve Ferrari'nin genç sürücü akademisi pilotu Dino Beganovic de yarışta yer alacak.

Ayrıca Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Sergio Perez ve Lance Stroll yarışta yer almayacak.